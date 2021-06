¡Boda sorpresa en Despierta América! El corresponsal y productor del programa, Luis Sandoval, se casó el pasado fin de semana en México con su pareja de años, Renato Pérez, en una romántica e íntima ceremonia. Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El embarazo de Francisca Lachapel, la pedida de matrimonio de Carlos Calderón a su novia… La primera mitad del año ha estado repleta de noticias felices para los rostros del programa matutino más visto de la televisión hispana. Y la buena racha continúa. El pasado sábado, el corresponsal y productor del show, Luis Sandoval, contrajo matrimonio con su novio de años, Renato Pérez, en una íntima ceremonia que se llevó a cabo en el estado mexicano de Jalisco, donde los felices novios pudieron jurarse por fin amor eterno. "Muchas felicidades a Luis Sandoval y Renato Pérez porque este fin de semana unieron sus vidas en una ceremonia que se llevó a cabo en Puerto Vallarta, Jalisco Mx", se compartió este domingo desde el perfil de Instagram del programa que conducen Karla Martínez, Alan Tacher y compañía junto a un video en el que se recopilan imágenes de la romántica boda. Tanto Luis como Renato dejaron constancia a través de sus respectivas cuentas de Instagram de lo que fue este día tan inolvidable y mágico en sus vidas. "En mis sueños más locos. June 19, 2021 #LuisYRenato", escribió el ya esposo de Luis junto a una serie de fotografías que dejan ver lo especial que fue este día para ambos. "Felicitaciones", no tardó en comentar la presentadora y actriz Francisca Lachapel. "Felicidades. Qué viva el amor y que todo lo que tanto anhelan y sueñan se siga cumpliendo", escribió por su parte la periodista del show Maity Interiano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue en octubre de 2018 cuando Sandoval salió públicamente del clóset en televisión nacional. "Hoy es un día muy importante para mí porque el día de hoy yo decido compartir mi historia públicamente. Señoras y señores, yo, Luis Sandoval, soy gay", confesó en su momento. "Soy feliz, soy una persona plena, una persona respetada…respetable. No vivo en el clóset, mi familia lo sabe, mis amigos lo saben. Tengo una pareja con la que soy feliz y si lloro es porque soy muy emocionante este momento para mí", agregó visiblemente emocionado. ¡Muchas felicidades a los recién casados!

