Muere la mamá de uno de los colaboradores de Despierta América: "Te amo con toda mi alma" El conductor Luis Sandoval compartió la triste noticia a través de sus redes y su programa recordó el encuentro que madre e hijo tuvieron en el show antes de la pandemia. QEPD. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ha sido uno de los pilares del show Despierta América. Siempre motivado y con una gran sonrisa, Luis Sandoval ha entrevistado a la creme de la creme del entretenimiento, desde Angelina Jolie y Will Smith hasta a Britney Spears y la mismísima Michelle Obama. Hoy, su sonrisa llena de entusiasmo se ha convertido en tristeza y nostalgia al tener que decir adiós a la mujer de su vida: su madre, Doña Leonila. Era el propio comunicador quien así lo confirmaba en sus redes sociales junto a unas imágenes entrañables al lado de su progenitora. "Te amo mami. Gracias por enseñarnos el amor incondicional y por la maravillosa familia que nos diste", escribió con dolor, pero en paz. En esta plataforma, además de compartir sus éxitos y momentos felices, también publicó los sentimientos tan bonitos y las vivencias tan hermosas que vivió junto a su madre, la mujer que más le apoyó y entendió en sus 41 años de vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Te amo con toda mi alma y sé que ahora que estás en el cielo vas a poder cuidarnos aún más a todos", expresó con profundo amor. Su programa de Univision quiso transmitir sus condolencias a su compañero con un video inolvidable del momento en que la madre de Luis le sorprendió en plató, un recuerdo que quedará por siempre grabado el corazón de Luis. El también locutor y entrevistador ha estado arropado por el amor de los suyos, especialmente por su esposo Renato Pérez, con quien contrajo matrimonio el año pasado. Todo el cariño para ti, compañero. Buen viaje, Doña Leonila. QEPD.

