Muere el boxeador Luis Quiñones 5 días después de su pelea El colombiano no pudo resistir los fuertes golpes de su último encuentro en el ring que le llevó a sufrir muerte cerebral. Tenía 25 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando se cumplen 5 días del knock out que recibió Luis Quiñones contra su contrincante, José Muñoz, el joven luchador de 25 años perdía la vida. Nada más terminar la pelea el pasado 24 de septiembre en el Coliseo Elias Chegwin, en Barranquilla, los golpes fueron tan duros y dejaron tales lesiones que tuvo que ser inducido al coma. Sufrió muerte cerebral, lo que hacía su situación irreversible. Luis Quiñones Credit: IG/Luis Quiñones Colegas, compañeros y familiares expresaron sus condolencias a través de mensajes en las redes. Entre ellos, el de su hermano Leonardo Quiñones, quien fue el que confirmó su muerte en Facebook. "Te nos adelantaste mi hermano del alma, ahora estás en el regazo de tu padre celestial, al que tú adorabas y servías, te amo mi hermano Luis Quiñones, por siempre y para siempre en nuestros corazones", lee el escrito. La Federación Colombiana de Boxeo y el Ministerio de Deportes hicieron lo propio en diversas publicaciones destacando la "dedicación, determinación, esfuerzo y lucha" del joven deportista. La última pelea del boxeador fue la única que perdió de todas en las que había participado hasta el momento. Apenas un minuto antes del fin del combate, Quiñones caía al suelo perdiendo el conocimiento y era asistido por el personal médico. Ya no había nada que hacer. Que en Paz Descanse.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere el boxeador Luis Quiñones 5 días después de su pelea

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.