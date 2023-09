¿Luis Miguel ya le dio anillo de compromiso a su novia Paloma Cuevas? Los rumores de una próxima boda entre Luis Miguel y Paloma Cuevas cobraron fuerzas después que un amigo del El Sol de México aseguró que el cantante le pidió matrimonio con anillo incluido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es de conocimiento público que el romance que Luis Miguel mantiene con Paloma Cuevas es tan estable que, incluso, la diseñadora española lo ha acompañado en parte de su gira. De hecho, los rumores de que el cantante pueda llegar al altar con la socialité han estado a la orden del día. Ahora, todo parece indicar que la boda está próxima, debido a que el intérprete de "Un hombre busca a una mujer" ya le entregó el anillo de compromiso a su pareja sentimental, según reportes publicados. "Me dijeron que es un gran anillo [de compromiso, el que Luis Miguel le entregó a Paloma Cuevas]", reveló Antonio Pérez Garibay, gran amigo de Luis Miguel, a los medios de comunicación. "No lo conozco, no lo he visto, pero sé que Micky tiene por ahí una gran sorpresa". Cuando el empresario fue cuestionado sobre si la mencionada joya es mucho más valiosa de la que Christian Nodal le dio a Belinda, el padre del corredor de autos Checo Pérez, aseguró que no sabe. "No echaría mentiras" sobre la calidad, aunque dejó claro que será algo muy espectacular. "Pero debe de ser más. Micky es más", advirtió. En otro tema sobre la vida privada del intérprete de "La incondicional", Pérez Garibay dejó claro que nunca ha tocado el tema sobre el paradero de Marcela Basteri, madre de El Sol, con el famoso ni con sus hermanos porque lo considera un asunto privado y hablar de ese tema podría prestarse a publicidad personal. Luis Miguel y Paloma Cuevas Luis Miguel y Paloma Cuevas | Credit: Gerardo Mora/Getty Images; Manuel Queimadelos Alonso/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Jamás, jamás, jamás en mi vida [he hablado del paradero de Marcela Basteri]. Ese es un gran respeto a toda su familia. El cariño que le tengo es hablar de felicidad", enfatizó. "No soy una persona tóxica y nunca voy a necesitar ni de un minuto de la fama de Luis Miguel".

