Boris Izaguirre convive con Luis Miguel y su novia en París: "Paloma Cuevas divinísima", ¿y El sol? Boris Izaguirre convivió muy de cerca con Luis Miguel y su novia, la española Paloma Cuevas, ¡los detalles aquí! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Boris Izaguirre en París Boris Izaguirre en París | Credit: Coresía Vía Laura Bryant Dani Clará, el único hijo de la famosa diseñadora Rosa Clará contrajo nupcias el pasado fin de semana en París. Al gran acontecimiento que se llevó a cabo en el Museo Rodin, acudió la crema y nata de la sociedad. Personajes como, entre otros, Boris Izaguirre, Luis Miguel, su novia Paloma Cuevas disfrutaron de la mágica velada. "¡No lo puedo creer! la boda de Anne-Marie et Daniel!", compartió Izaguirre en sus redes sociales junto a diversas postales que mostraron la exquisita recepción. "Paloma Cuevas divinísima", y agregó, Luis MIguel maravillosísisimo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y vaya que Cuevas lució divina, la socialité compartió en sus redes sociales el vestido color azul turquesa que lució durante la velada. "La esencia de la elegancia", escribió una usuaria. "Espectacular", dijo otra. El que tambiém causó conmoción y no precisamente por su atuendo, fue El sol de México, quien durante su visita en la mágica ciudad francesa lució delgado al convivir con sus fanáticos, eso sí, su amabilidad y agradecimiento hacia todo los que lo aman prevalece intacta. "¿Cómo están?", les dijo el cantante mientras sonreía y seguía su camino.

