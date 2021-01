Close

¿Acabó mal la relación entre Luis Miguel y Armando Manzanero? Salen a la luz declaraciones del magistral cantautor yucateco que dejan mal parado a Luis Miguel. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Dentro de pocos días se cumplirá ya el primer mes del fallecimiento de Armando Manzanero. El genial compositor yucateco nos dejó el pasado 28 de diciembre y desde entonces una lluvia de estrellas y figuras públicas han expresado su dolor por la partida de quien escribiera infinidad de temas románticos como "Somos novios", "No sé tú", "Te extraño" o "Contigo aprendí". Las piezas del maestro fueron grabadas por múltiples artistas, incluyendo Elvis Presely o Andrea Bocelli. Pero ninguno igualó el impacto en la obra de Manzanero que tuvo Luis Miguel. Y a diferencia de estrellas como Marc Anthony o Ricky Martin, Luismi ha permanecido en silencio -al menos públicamente- desde la partida de Manzanero, con quien coprodujo sus exitosos álbumes Romance (1991) y Segundo romance (1994). Mucho se ha especulado sobre cómo acabó la relación entre ambos y ahora han surgido en España declaraciones del fallecido maestro que dejarían mal parado al Sol de México. "Hay gente que no conoce el agradecimiento. No quiero hablar de él", dijo en su momento el compositor mexicano en declaraciones recogidas por el diario español ABC. Tiempo después el múltiple ganador al Grammy añadiría: "Es más fácil pasar un elefante por el ojal de una aguja que provocar que Luis Miguel haga algo por el prójimo". En su Instagram Stories Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel, habría colgado este mensaje lamentando la partida del Maestro: Image zoom Credit: IG Stories Aquí una interpretación en vivo en el Festival de Viña del Mar 2012 de "Somos novios", por Luis Miguel: El reconocido tenor mexicano Fernando de la Mora (der.) con Armando Manzanero durante el homenaje al compositor celebrado en Ciudad de México el 18 de mayo de 2015 y donde Luis Miguel brilló por su ausencia. Image zoom Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras el fallecimiento del compositor los medios preguntaron a su hija María Elena Manzanero, si Luis Miguel se había pronunciado sobre la muerte de su padre o había mandado flores o condolencias. “No le sabría decir de Luis Miguel, bueno no llevaban una amistad cercana; si puedo decir quien llamó por que lo comentamos a la hora de la comida. Llamó Alejandro Sanz, llamó Julio Iglesias, se que han llamado a Diego [Manzanero, mi hermano] es es el que está más cerca de los medios”. De acuerdo a MM Group Entertainment Luis Miguel coprodujo con Manzanero y otras figuras la trilogía de boleros. Su álbum Romance vendió más de 7 millones de copias internacionalmente y se llevó los premios Billboard de Best Latin Artist, Best Album, y Best Spanish-Singing Artist, entre muchos otros galardones. La estrecha relación de ambos artistas habría concluido tras dicho trabajo. A pesar de eso Manzanero reconocería públicamente que Luis Miguel era "el mejor de todos los interpretes. Es un ícono de la canción", según cita el mencionado diario. Eso que ni qué.

