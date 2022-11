Luis Miguel es visto con una guapa mujer que no es Paloma Cuevas ¡Los detalles! Luis Miguel fue captado con una hermosa mujer que conquistó su corazón en el pasado y no es Paloma Cuevas. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Semanas atrás surgieron rumores de compromiso entre Luis Miguel y la diseñadora española Paloma Cuevas. "Luis Miguel entregó el anillo de compromiso a Paloma Cuevas", dijo el presentador Gustavo Adolfo Infante en el programa De Primera Mano. "Están preparando boda para el próximo año", afirmó el periodista. Sin embargo, el cantante mexicano fue visto recientemente junto a otra bella mujer. Se trata de la modelo Mollie Gould, de 24 años, quien fue su novia años atrás. Según reportes, comenzaron su romance en el 2018 y terminaron en el 2021. Se conocieron cuando ella era corista de la gira ¡México por siempre! de Luis Miguel. Ahora El Sol de México vuelve a ser visto con Mollie, reportan varios medios. ¿Qué pasó con Paloma Cuevas? Hasta ahora ninguno de los dos ha dado declaraciones sobre su vida sentimental. Luis Miguel Credit: Splash News/The Grosby Group Tras regresar de España, se reporta que el cantante se reunió en Miami con Mollie. ¿Renació el amor con la deslumbrante rubia? Un mensaje romántico que ella compartió en sus Instagram Stories dejó a muchos pensando, reporta Terra. "Y luego te conocí a ti", expresó Mollie junto a un corazón rosado, sin dar más detalle. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luis Miguel y Mollie Gould Luis Miguel y Mollie Gould en el 2018 en NYC | Credit: Splash News/The Grosby Group ¿Volverán a aparecer juntos? ¡El tiempo dirá, y los fanáticos de Luis Miguel estarán muy al tanto de sus próximos pasos!

