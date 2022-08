Se hace viral un video de Luis Miguel imitando a José José. ¡No te lo pierdas! Siempre fue mutua la admiración entre luis Miguel y José José, dos de las más grandes voces de todos los tiempos en México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luis Miguel y Jose Jose Luis Miguel y Jose Jose | Credit: Ethan Miller/Getty Images; Alejandro Godinez/Clasos.com/LatinContent via Getty Images Siempre fue mutua la admiración entre Luis Miguel y José José, dos de las más grandes voces de todos los tiempos en México. Por eso ahora se ha viralizado un video en que el intérprete de "La incondicional" imita al cantante de "El triste", algo que ha maravillado a los internautas. Se trata de un video que no es nuevo, sino que fue grabado hace años atrás durante un concierto de El sol de México, donde canta el tema "Tú sólo tú". En ese momento se ve a Luis Miguel haciendo los gestos e imitando la forma de cantar del Príncipe de la canción. @@micky_elsol "El día que Luismi hizo un José José", escribió el usuario que revivió el video en TikTok. Enseguida muchos fans de José José y de Luismi dejaron sus comentarios en el emotivo video. "Sí imitó a José José, hasta hizo su postura echándose atrás, por eso el grito de la gente", "Y la gente lo supo ver! Mi Príncipe inmortal! Te amamos, José José!", "Lo hizo en memoria de El Príncipe", "Luis Miguel es el artista con todas las técnicas de todos los artistas", dijeron los comentaristas. Luis Miguel y Jose Jose Luis Miguel y Jose Jose | Credit: Ethan Miller/Getty Images; Alejandro Godinez/Clasos.com/LatinContent via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero no solo fue Luis Miguel quien manifestó públicamente la admiración que sentía por José José, pues este en una ocasión lo llenó de elogios en una entrevista con Verónica Castro. "Al fin hubo alguien que le diera en el clavo. Hice un disco de boleros hace años, no me fue nada mal, con toda la honestidad del mundo creo que lo hubiéramos podido promover mejor", dijo. "Pero vino alguien que como dijo Don Pedro Vargas: cada 20 años nacerá el heredero de la musicalidad enorme de este país y ya está aquí, mi niño Luis Miguel".

