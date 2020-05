El Gordo de Molina y Adal Ramones imitan a Luis Miguel por su nuevo comercial, ¿quién lo hizo mejor? El nuevo anuncio de Luismi sigue dando agua de beber y ahora estos dos presentadores de televisión dieron muestras de su creatividad con estas parodias. ¡Mira los videos aquí! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los presentadores de televisión Raúl el Gordo de Molina y Adal Ramones se convirtieron en Luis Miguel para parodiar el último comercial del cantante para la aplicación Uber Eats. Algo salió mal. Un error a ocurrido y su entrada no fue enviada. Por favor, inténtelo de nuevo Close El primero fue el comediante mexicano, quien colgó en su cuenta de Twitter el clip de 44 segundos en el que se muestra cómo un padre de familia que es constantemente interrumpido por su esposa cuando intenta grabar el video. Sin embargo, a diferencia del fetuccini con salsa de trufas blancas y queso parmesano que el intérprete de “La bikina” ordenó en su comercial, Ramones pide “pilote en salsa de pipián y gomitas de ositos” y cuando le llega el momento de pagar, su tarjeta, no acepta el cargo. En su versión, el conductor de El gordo y la flaca se vio mucho más formal y elegante. Optó por vestirse como Luismi en el anuncio original y lució un traje de etiqueta con una chaqueta blanca frente a un piano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de pedir el suculento plato de fetuccini con salsa de trufas blancas y queso parmesano, agrega: “Unas costillitas a la barbacoa, pero también un chorizo argentino, unas empanadas de carne que tengan pasas, un pedacito de huevo y aceitunas, unos langostinos al ajillo, con espárragos blancos, una paella de conejo y para terminar, un tiramisú, un creme brulee y un flan de calabaza”. A solo horas de que saliera al aire el comercial con el Sol de México como protagonista, el video se hizo viral y fue tendencia en las redes sociales, en las que aparecieron invitablemente memes y críticas. “Esta noche voy a cenar”, escribió el intérprete mexicano reapareciendo en las redes como todo un influencer y con su característica elegancia que sigue robando suspiros a millones de fanáticos en todo el mundo.

