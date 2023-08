Luis Miguel sorprende con su apariencia rejuvenecida durante una tarde de compras junto a su novia ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Luis Miguel y Paloma Cuevas hacen compras en Rodeo Drive Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group ¡El Sol de México luce rejuvenecido y guapo! Además: Jennifer Lopez sin gota de maquillaje y más Empezar galería Luis Miguel de compras con su novia Paloma Luis Miguel y Paloma Cuevas hacen compras en Rodeo Drive Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group El cantante mexicano Luis Miguel de compras en Beverly Hills junto a su novia Paloma Cuevas. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Jennifer López en forma Jennifer Lopez llega al gimnasio en The Hamptons NY con unas leggings tie dye ajustadas Credit: Photo © 2023 Splash News/The Grosby Group La actriz y cantante Jennifer López llegando al gimnasio en The Hamptons sin gota de maquillaje y con unos leggings ajustados. 2 de 6 Ver Todo Penelope Cruz en Los Ángeles Penelope Cruz disfruta de un delicioso café helado durante su paseo en Studio City Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group La artista española Penelope Cruz disfrutando de un delicioso café helado durante su paseo en Los Ángeles. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Gloria Trevi un éxito en España Así arrasó Gloria Trevi con su show en España Credit: @nabscab Gloria Trevi arrasó en tierras españolas ante miles de fanáticos en el Teatro Real de Madrid. Con una banda en vivo para interpretar sus grandes éxitos, una conexión única entre el público y la artista, cambios de vestuario magistrales y un cuerpo de baile enérgico que la acompañó en todo momento, Trevi hizo vibrar el Universal Music Festival. 4 de 6 Ver Todo Jackie Guerrido en la alfombra roja Jackie Guerrido en la alfombra roja de la premier de la cinta "Me, a Journey Within Credit: Mezcalent La presentadora Jackie Guerrido guapísima en la alfombra roja de la premier de la cinta Me, a Journey Within, en Los Ángeles. 5 de 6 Ver Todo Martín Ricca y Daniela Luján se reencuentran Martín Ricca se reencuenta con Daniela Luján 24 años después de protagonizar juntos "Cómplices al Rescate" para participar junto con otros actores de telenovelas infantiles en el concierto "2000 x Siempre Credit: Mezcalent Martín Ricca se reencontró con Daniela Luján 24 años después de protagonizar juntos Cómplices al rescate para participar junto con otros actores de telenovelas infantiles en el concierto 2000 x siempre, el cual forma parte del 2000 Pop Tour. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Luis Miguel sorprende con su apariencia rejuvenecida durante una tarde de compras junto a su novia ¡Míralos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.