¡Increíble! Luis Miguel se pronunció sobre su serie biografía ¿qué dijo? Por primera vez, Luis Miguel habla sobre su bioserie que ha causado mucha controversia desde su estreno. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La semana pasada, se estrenó la tercera y última temporada de la serie biográfica de Luis Miguel. Durante toda la emisión surgieron una serie de controversias al respecto; particularmente, sobre la forma en la que son retratados algunos de los personajes. Incluso, muchos amenazaron con demandar y otros se pronunciaron por supuestamente atentar contra su imagen o supuestamente falsear declaraciones. Durante los dimes y diretes, hubo muchas voces, excepto la más importante, la del cantante. Ahora, causa expectación que el intérprete de "Como es posible que a mi lado" se haya pronunciado por primera vez al respecto. "La serie de Netflix es ficción", advirtió Luis Miguel en su cuenta oficial de Twitter. "No es 100% verdad", agregó. "Basada en hechos reales". Las usuarios no dejaron pasar la oportunidad de opinar al respecto con comentarios a favor y en contra. "Pues que pena que digas que es ficción. No pasa nada con mostrar que la vida también es dura para muchos y que tienen que luchar. En fin me ha gustado mucho pero si me gustaría que hubiese más capítulos hasta tu vida actual, Araceli Arámbula tus hijos y todas tus relaciones que tuviste", dijo una cibernauta. Luis Miguel Luis Miguel | Credit: Ethan Miller/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No está diciendo que es solo ficción. Dice claramente que está basada en hechos reales, pero tiene su cuota de ficción porque es una serie, así se expresa en los créditos"; "Recién terminé de verla y estoy llorando como una nena con 'La bikini'. Con luces y sombras como todo el mundo. Eres el mejor cantante de habla hispana de la historia sin duda"; "¡¡Nunca creí nada Micky!! Son muchos años de fan para poder creer tantas mentiras. ¡¡Ojalá pongas en su lugar a los responsables de esto!!", y "Los responsables de esto lo salvaron, admiro a ciegas a Luis Miguel, pero le robaron muchísimo dinero y la serie fue la única salida", fueron otros comentarios. Solo el tiempo dirá si Luis Miguel habla a detalle de qué le pareció la serie de televisión sobre si vida o si habrá una cuarta temporada.

