¿Luis Miguel se convirtió en el héroe de Lucero cuando la salvó de un incendio? Lucero dejó a todos con la boca abierta cuando dio a conocer un pasaje desconocido que vivió al lado de Luis Miguel cuando ambos estelarizaron una película. By Carolina Amézquita Pino Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Es bien sabido que Lucero y Luis Miguel se conocieron siendo adolescentes cuando protagonizaron la película Fiebre de amor. Ahora, la cantante revela un pasaje desconocido entre ellos y da a conocer que El Sol fue su héroe cuando, justamente durante la filmación de esta cinta, la rescató de una amenaza de incendio en la casa del director René Cardona Jr., donde los cantantes y sus familias se hospedaban. RELACIONADO: ¿Cómo pasa Luis Miguel la contingencia del coronavirus? Image zoom “Una tarde, regresando de filmar, hubo un corto circuito en alguna parte de la casa. Unos cables, algo pasó, se hizo una chispa y prendió un poquito de fuego; pero hablo de muy poquito fuego, pero no pasó a más. No fue un incendió ni le sucedió nada a la casa ni a nadie”, relató Lucero en su podcast titulado “Aquí Lucero, mi historia con voz propia”. “Salí del cuarto cuando empecé a oír el ruido, y todo eso, estaba descalza. Había que irse a otra zona de la casa, fue lo que nos indicaron, y Luis Miguel me cargó ¡me cargó en sus brazos!” Image zoom La intérprete de “Electricidad” también explicó que si bien había una buena relación entre ellos, nunca consideraron ser novios. Simplemente, eran amigos y compañeros de trabajo reunidos por primera vez en una película, lo cual “fue para mí muy divertido”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Estábamos muy chiquitos y nos la pasábamos muy padre de una manera, siempre lo digo, muy inocente”, explicó. “Lo digo realmente, no porque yo quiera guardar apariencias de algo en particular. Pienso que los niños de 14 años en aquella época, en los 80, éramos muy ingenuos y nos divertíamos de manera muy sana”. Aunque llevaron una linda amistad durante mucho tiempo, Lucero ha confesado que desde hace muchos años no tiene contacto con Luis Miguel.

