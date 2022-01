¡Luis Miguel reaparece en público mucho más joven y delgado que en el pasado! El cantante se dejó ver y fotografiar en una de sus salidas habituales y las imágenes han dado la vuelta al mundo por lo bien que se luce el artista de 51 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En las últimas semanas las informaciones sobre Luis Miguel y su estado tanto físico, de salud y económico se han disparado. Han sido unas fotografías de esta semana las que finalmente han aclarado cómo está el artista mexicano. Tal y como muestran las imágenes no solo luce feliz y sonriente, sino también más delgado y con una imagen rejuvenecida. Nada que ver con las instantáneas del intérprete de "La incondicional" de hace meses que mostraban a un Luis Miguel más deteriorado. Con un look de lo más juvenil, en forma y un peinado que le sienta a la perfección, el cantante se mostraba así de animado durante su visita a un concesionario de coches. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las imágenes de estos encuentros se han hecho virales y han corrido como la pólvora en la redes sociales donde no han parado de comentar al respecto. ANTES Luis Miguel Luis Miguel | Credit: Ethan Miller/Getty Images "Delgado pero muy guapo", "Guapísimo", "Divino", Está guapo, elegante y saludable", "Un adolescente", "Bello como él solo", "Espectacular", "Más guapo que nunca", escribieron tan solo algunos de los usuarios en las redes. Una imagen que demuestra que Luis Miguel sigue siendo, no solo uno de los artistas más queridos, ¡sino también uno de los más apuestos!

