Luis Miguel reaparece junto a una famosa mexicana En el marco de su cumpleaños número 52, Luis Miguel vuelve a salir a la luz pública. Aquí todos los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este 19 de abril del 2022, Luis Miguel cumplió 52 años. El cantante se ha caracterizado por ser muy hermético a nivel personal; incluso, después de haberse transmitido la serie biográfica que muestra pasajes privados de su vida, el intérprete de "Como es posible que a mi lado" solo hizo un breve pronunciamiento y regresó a su habitual alejamiento público. Por ello, llamó la atención que en el marco de su cumpleaños reapareciera, claro solo se trató de una imagen que hizo pública la socialité y filántropa Hanna Jaff. "¡Feliz cumpleaños Luis Miguel! Eres una gran persona, amigo e icono", escribió Jaff en su cuenta de Instagram. "Gracias por tanto". En dicha fotografía, la también escritora está en un balcón junto al cantante; ambos miran al frente. Haff esboza una sonrisa, mientras El Sol está serio viendo el paisaje. Los cibernautas se pronunciaron con palabras amables para ambos y felicitaciones al cantante. "Bella foto, que afortunada al lado de El Sol de México", mencionó un usuario. Luis Miguel Luis Miguel | Credit: Ethan Miller/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Larga vida al rey"; "¡Feliz Cumpleaños Micky!"; "¡¡¡Uyy, qué linda foto… gracias!!! Saludos a mi Sol querido"; "Las grandes almas y energías siempre conectan y ¡¡comparten su luz!!"; "Feliz cumpleaños al rey sol; es muy lindo y guapo"; "¡¡Gracias por compartir la foto!! ¡Verlo siempre es un placer! ¡¡Feliz cumpleaños al Rey!!"; "Feliz cumpleaños a mi Sol… al papá de mis hijos, jajaja. Hanna Jaff eres hermosa, besos y bendiciones para ti"; "Hanna Jaff felicidades a los dos por tenerse como amigos. Y claro, felicidades al Sol ¡¡amamos su música!!! Por muchos muchos años más de su talento", y "Saludos a Hanna, unas de las mexicanas mas bellas e influyentes de México y a Luis Miguel", fueron otros comentarios. Alejandro Basteri, hermano del intérprete de "Un hombre busca a una mujer", no hizo felicitación directa; solamente reposteó la historia de Mariana Otero, su pareja sentimental quien mencionó "¡Feliz Cumpleaños! ¡¡Los mejores deseos cuñado!!", y puso una imagen de los dos hermanos abrazados cuando eran niños. Se desconoce cómo Luis Miguel decidió festejar tan especial día.

