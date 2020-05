¡Luis Miguel reaparece en sus redes con nueva imagen y nuevo proyecto que no es musical! El cantante ha sorprendido con su look renovado y con este video donde está hecho todo un influencer. ¡La grabación ya se ha hecho viral! Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Él es el rey, el sol y todo título que se le ponga por delante. Es mover un dedo y ya tiene al mundo entero a sus pies. Luis Miguel ha reaparecido en sus redes y ha estallado la locura total. Con una imagen mucho más renovada y con una sonrisa de lo más galante el artista nos hace una invitación muy especial. "Esta noche voy a cenar", dice con la sensualidad que le caracteriza mientras se acerca al piano vestido en sus mejores galas. Y no, no es para cantar, sino para anunciar los servicios de Uber Eats, para quien ha grabado este comercial que en menos de unos minutos ya se ha hecho viral. Es la primera aparición del intérprete en mucho tiempo y lo ha hecho como todo un influencer, eso sí, sin perder su elegancia y su estilo particular, que a sus 50 años siguen intactas. Los comentarios de amor, cariño y emoción no se han hecho esperar. La mayoría de ellos le han mostrado una profunda alegría de volver a verle en acción, aunque sea anunciado este producto, la cosa es verle y verle tan bien. Porque todo hay que decirlo, ¡está estupendo! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin embargo, aunque han sido las menos, también han habido críticas asegurando que esta aparición en un comercial tiene más que ver con la delicada situación económica que pasa que otra cosa. ¿Desde cuándo hace anuncios? Se han preguntado algunos. "A falta de conciertos", escribieron. Image zoom Mezcalent El sentimiento general fue de gran satisfacción de volver a tenerle entre nosotros, aunque sea por unos segundos. "Gracias por volver a darnos luz, lo necesitábamos", le expresó otro de sus seguidores. ¡Siempre es muy grato verte Luis Miguel!

