Luis Miguel y el exmarido de Paloma Cuevas, ¿separados al nacer? Fuentes aseguran que el cambiazo físico del cantante se debe a que "quiere parecerse" a su compadre, el torero Enrique Ponce, ¡y que prácticamente se están mimetizando! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Enrique Ponce y Luis Miguel Credit: Getty Images;Raul Terrel/Europa Press via Getty Images Mucho se ha hablado en meses recientes sobre la increíble transformación por la que atraviesa el cantante Luis Miguel. Desde que surgieron los primeros reportes de su relación amorosa con la española Paloma Cuevas al Sol se le ha visto en plan familiar con su novia y sus hijas, mucho más delgado que en años recientes y de regreso a los escenarios. "¡Bien por él!", asegura El Niño Prodigio, astrólogo de People en Español al hablar de su impresionante cambio y vaticinar su futuro al lado de la bella cordobesa. Pero en otros círculos, particularmente españoles, hay quienes aseguran que el cambio tendría un motivo quizás oculto, algo que ha movido al nacido en Puerto Rico a perder más de 40 libras y cambiar de peinado. ¿La razón? "Quiere parecerse" a Enrique Ponce. Ponce es, como muchos saben un famosísimo torero y ganadero español que fue marido de Paloma Cuevas de 1996 al 2021 y con quien tuvo dos hijas: Paloma y Bianca Ponce Cuevas. Luis Miguel en una boda celebrada en París en junio pasado: Luis MIguel Credit: Raul Terrel/Europa Press via Getty Images Luis Miguel muestra "una figura muy similar a la del ex esposo de su novia, Enrique Ponce", escribía el diario español El Mundo. En cuanto a su estilo, ambos se inclinan por calzado de lujo, delicados zapatos de cuero fino, chaquetas de lana con el cuello alzado, accesorios de quiet luxury, y joyería muy discreta, pero no menos costosa. Enrique Ponce, en Madrid, en el 2017: Enrique Ponce Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cabre destacar que desde que además de perder muchísimas libras —con ayunos intermitentes, según ha confiado— Luis Miguel también tiene una cabellera renovada con más volumen. Según fuentes no se trataría de un nuevo peinado, si no de que El Sol se ha convertido en cliente de Bojanini, la misma clínica de la que es socio el mencionado torero, y que se especializa en implantes capilares. Resulta curioso pensar que además de estar unidos por una misma mujer, Luismi y Ponce mantuvieron fuertes lazos en el pasado e incluso son compadres, pues el diestro es padrino de bautizo de Miguelito, uno de los dos hijos que el cantante tuvo con la actriz chihuahuense Aracely Arámbula, quien actualmente tiene 16 años.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Luis Miguel y el exmarido de Paloma Cuevas, ¿separados al nacer?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.