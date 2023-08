Luis Miguel podría haberse sometido a bypass gástrico para bajar de peso La nueva y delgada silueta de Luis Miguel ha ocasionado una gran polémica, ahora surge la posible razón de la pérdida de peso del cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras mostrarse públicamente previo y durante sus conciertos, Luis Miguel ha causado impacto por la importante pérdida de peso que ahora muestra. Ante ello, las especulaciones no se han hecho esperar; sin embargo, el médico argentino Cristian Pérez Latorre, supuesto doctor del cantante, rompió el silencio y aseguró que le realizó un bypass gástrico al intérprete de "Tengo todo excepto a ti" por cuestiones de salud estrictamente. "Él estaba bastante excedido de peso", explicó Pérez Latorre en entrevista con el periodista argentino Maxi Lumbia. "Venía con bastantes excesos durante bastantes años, ya había ahí una prediabetes que nos preocupaba un poco". De acuerdo con el galeno, fue la novia del famoso, Paloma Cuevas, quien lo convenció para que se sometería a este procedimiento con el fin de evitar complicaciones mayores. "Paloma fue la que impulsó todo este proceso, yo creo que ella estaba decidida, por así decirlo, a salvar la vida de Luis Miguel", reveló. Cristian Pérez Latorre dio a conocer que Luis Miguel debe tener ciertos cuidados tras este procedimiento quirúrgico, particularmente, en estos momentos que está llevando a cabo una agenda de trabajo tan demandante porque puede afectar su desempeño profesional, tal como lo mostró en los últimos días. Luis Miguel Credit: Diego Alberto Haliasz/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Luis [Miguel], con toda su efervescencia, con todo lo de su gira, se olvidó del shot de vitamina y empezó a sentirse un poco débil, que es lo normal, le pasa a la mayoría de los pacientes que tienen esta cirugía", advirtió. "En Argentina, ya en los últimos shows, ya venía con esa deficiencia de vitamina B12, y está indicado que una vez por semana se le debe de dar, pero no sé... tal vez a la gente de alrededor se le pasó [dársela]".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Luis Miguel podría haberse sometido a bypass gástrico para bajar de peso

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.