Luis Miguel se peleó en público con el exesposo de su actual novia Paloma Cuevas Luis Miguel y Enrique Ponce protagonizaron una bronca en un restaurante en el que el Sol de México estaba con su actual novia, que es la antigua esposa del extorero. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Iniciar una relación con la exesposa de tu amigo, del que eres padrino de una de sus hijas, conlleva el riesgo de que en algún momento acaban saltando chispas. Si bien chispas no, lo que sí saltó fue una copa de vino en un reciente encuentro fortuito entre Luis Miguel y el extorero Enrique Ponce en un restaurante en España. De acuerdo al programa matutino mexicano Hoy (Televisa), el cantante se acercó a saludar a Ponce, con quien hasta ahora la unía una larga amistad, pero al extorero parece que no le sentó bien que se le aproximara la actual pareja de su exesposa, la diseñadora Paloma Cuevas. "No me dirijas la palabra porque no eres mi compadre", le espetó Ponce a Luis Miguel, siempre según Hoy, lo que generó una discusión entre ambos que subió de tono. Según contaron, hay un video del encontronazo y del momento en que Ponce supuestamente alza una copa de vino que acaba manchando al Sol de México. En el trasfondo del desencuentro se halla el hecho de que Ponce y Luis Miguel trabaron amistad hace muchos años, cuando el entonces matador de toros estaba casado con Cuevas, con la que tiene dos hijas. Prueba de ello es que el mexicano es padrino de una de las niñas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las aguas empezaron a enturbiarse cuando Ponce y Cuevas se separaron inesperadamente en verano de 2021, más cuando poco tiempo después se supo que el extorero salía con una mujer 26 años más joven. Más de 1 años después, la sorpresa la dieron Luis Miguel y Cuevas al dejarse ver como pareja, hasta el punto de que se les ha visto pasear por Madrid y compartir en la residencia que el cantante tiene en la localidad andaluza de Marbella.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Luis Miguel se peleó en público con el exesposo de su actual novia Paloma Cuevas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.