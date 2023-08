¡Luis Miguel sorprende con su nuevo y explosivo look al iniciar su gira! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Luis MIguel primer concierto Buenos Aires gira 2023 Credit: RS Fotos/The Grosby Group El cantante estremece a Argentina al dar inicio a su gira internacional¡y su look juvenil deja a todos helados! Además, Michelle Salas, hija de LuisMi, con coqueto bikini en Ibiza y Empezar galería Luis Miguel Luis MIguel primer concierto Buenos Aires gira 2023 Credit: RS Fotos/The Grosby Group El cantante Luis Miguel deslumbró en la Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina, con el primer concierto de su Luis Miguel Tour 2023, su primera gira internacional en muchos años, y que ha roto récords de ventas con 65 fechas programadas. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Look viral Luis Miguel concierto en Buenos Aires 2023 Credit: Cortesía El astro mexicano deslumbró con su nuevo y explosivo look y con una figura más esbelta, rostro rejuvenecido, y un vigor inigualables. ¿Será el amor por Paloma Cuevas que lo tiene así? 2 de 8 Ver Todo Michelle Salas Michelle Salas en bikini Ibiza Credit: G3/The Grosby Al otro lado del "charco" nos encontramos con la hija mayor del artista, quien fue captada con este coqueto bikini a bordo de un yate en Ibiza, al lado de Danilo Díaz, el apuesto empresario con quien se comprometió en mayo pasado. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Taylor Swift y Bianca Bryant Taylor Swift y Bianca la hija de Kobe Bryant Credit: IG/Vanessa Bryant La superestrella pop derritió a todos en el SoFi Stadium de Los Ángeles, CA., durante su concierto de este jueves donde no resistió darle un abrazo a una invitada muy especial: Bianca Bryant, la hija de seis años del desaparecido campeón de la NBA Kobe Bryant. 4 de 8 Ver Todo Taylor Swift y Vanessa Bryant Vanessa Bryat y sus hijas con Taylor Swift Credit: IG/Vanessa Bryant Tras bambalinas Swift también compartió con la viuda del legendario jugador de la NBA (izq.) y con sus hijas: Capri (centro) y Natalia, a la derecha. 5 de 8 Ver Todo Una ERA especial Taylor Swift | The Eras Tour - Los Angeles, CA Credit: Emma McIntyre/TAS23/Getty Images for TAS Rights Management ¡Según reportes, Swift ha decidido obsequiar un bono a sus empleados en la gira de aproximadamente $55 millones que se repartirá entre todos! 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Diana Flores Diana Flores Credit: Cortesía de Under Armour La atleta mexicana, campeona del fútbol bandera estrella del pasado Súper Bowl ha hecho historia al convertirse en embajadora global de la marca Under Armour. "Ser nombrada embajadora mundial de Under Armour no solo es un gran honor para mí, sino también un hito importante para el flag football, que esperamos ocupe un lugar central en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028", asegura. 7 de 8 Ver Todo Plutarco Haza y Jimena del Toro Plutarco Haza y Jimena del Toro Anastasia Musical Ciudad de Mexico Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Los artistas acudieron a la premiere de Anastasia El Musical de Broadway, que se presentó anoche en un teatro de Tlatelolco, Ciudad de México. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Luis Miguel sorprende con su nuevo y explosivo look al iniciar su gira!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.