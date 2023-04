Luis Miguel y Paloma Cuevas pillados durante sus vacaciones ¡qué cambio del cantante! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Luis Miguel y Paloma Cuevas Credit: G3/The Grosby Group Luciendo más delgado que de costumbre y viajando con su pareja y sus hijas el cantante da una probadita de cómo es esta nueva etapa en su vida. Además:¡ Sofía Vergara hace lo que nunca e impacta en Los Ángeles!, Sebastían Yatra con su novia y Khloé Kardashian celebra los cinco años de su hija, ¡míralos! Empezar galería Luis Miguel y Paloma Cuevas Luis Miguel y Paloma Cuevas Credit: G3/The Grosby Group Desde Madrid, España, llegan imágenes del cantante y su pareja quienes según fuentes pasaron juntos las vacaciones de Semana Santa en la lujosísima urbanización de La Zagaleta, en Marbella. En el aeropuerto el artista —visiblemente más delgado que de costumbre— y su novia también fueron captados a bordo de un vehículo con las hijas de la socialité. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Aitana y Sebastián Yatra Sebastian Yatra, Aitana Credit: 305shock/The Grosby Group Al otro lado del charco captamos a otra pareja que está dando mucho de qué hablar y que a juzgar por estas fotos tomadas en el centro comercial de Aventura, en Miami, FL., va viento en popa con su naciente romance. 2 de 8 Ver Todo Sofía Vergara Sofia Vergara Credit: Splash News/The Grosby Group La estrella colombiana hizo lo que nunca: aparecer en pants y tenis por los estudios de grabación de America's Got Talent (NBC), en Los Ángeles, CA. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Khloé Kardashian Scott Kowalchyk/CBS via Getty Images) Credit: Backgrid/The Grosby Group La estrella de telerrealidad apareció con su ya acostumbrado look de doble bolso de lujo (Hermés y Dior, respectivamente) en medio de las celebraciones por los cinco años de vida de su hija True Thompson. 4 de 8 Ver Todo Stephen Colbert y Jennifer Garner Jennifer Garner The Late Show with Stephen Colbert Credit: Scott Kowalchyk/CBS via Getty Images La ex de Ben Affleck se enterneció con estos lindos cachorritos al visitar el show The Late Show with Stephen Colbert (CBS). Por cierto que recientemente la actriz y exitosa empresaria confesó que pasará su próximo cumpleaños —de 51 primaveras— "plantando árboles" y rodeada de amigos. 5 de 8 Ver Todo Ivy Queen Ivy Queen Credit: Alfredo Rolón/The Grosby Group Glamour total el que mostró La Caballota en Santurce, Puerto Rico, donde fue captada grabando escenas para el video musical de su tema "Toma Regueton", ¡wow! 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Reina Sofía Queen Letizia Of Spain Attends "Tour Del Talento" In Cordoba Credit: Carlos Alvarez/Getty Images La monarca española apareció muy sonriente y rodeada de admiradores durante la presentación del Tour Del Talento en Córdoba, España. 7 de 8 Ver Todo Abel Talamantez y David Muri Talamantez y David Muri Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images Los artistas aparecieron de muy buenas durante su conferencia de prensa para anunciar el BBX World Tour en la Plaza de Toros México de la capital mexicana. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Luis Miguel y Paloma Cuevas pillados durante sus vacaciones ¡qué cambio del cantante!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.