Andrés García confiesa que Luis Miguel no se ha preocupado por él tras complicaciones de salud Al parecer, Luis Miguel no se habría preocupado por contactar con su amigo de la infancia, Andrés García, a pesar de los graves problemas de salud con los que el actor ha tenido que lidiar últimamente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Andrés García y Luis Miguel Andrés García y Luis Miguel | Credit: Mezcalent x 2 Andrés García volvió a reaparecer en su canal de YouTube para hablar de cómo se encuentra su salud. En el video se mostró optimista y respondió a algunas preguntas de sus seguidores respecto a otro famoso del que no ha vuelto hablar, Luis Miguel. "Pues fíjate que no me ha buscado, pero yo lo entiendo porque Mickey se ha hecho un actor muy famoso en el mundo entero y pues cuando uno se hace muy famoso no tiene tiempo de nada, aunque parezca increíble", comenzó diciendo el actor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "A mí me tocó también en las épocas que podía trabajar más, no paraba de trabajar como está Mickey ahora, siempre está trabajando. Yo me acuerdo porque amigos míos me decían: '¿Qué hubo, cab*? Ya te olvidaste de uno', y yo decía: 'No me lo vas a creer, no me da tiempo ni de acordarme para echarte un telefonazo, mano", añadió. "Porque el ser artista, cuando eres muy famoso, pues tienes que contestarle a los fans, tienes que contestarle a los productores, a los asistentes de productor, a los asistentes de director, para hacer tus hows o tus películas, ¿entiendes? Más el público que te llega en persona a sacarse una foto, a felicitarte y realmente no tienes tiempo de hacer nada", quiso aclarar. "Por eso, no me tomo a mal de ninguna manera que Luis Miguel esté muy ocupado, atendiendo su trabajo, su público, además de montar su show, porque los cantantes igual tienen que ensayar sus canciones, escogerlas, etcétera", concluyó, excusando así a su amigo. En pasado mes de julio se dio a conocer que Andrés García sufrió un importante problema de salud que lo llevó al hospital. El propio intérprete dio a conocer que estaba próximo a morir; sin embargo, logró salir del hospital y se está recuperando. "No hice caso, porque tampoco soy muy obediente. Desde hace muchos años, amigos doctores me recomendaron, porque las parrandas eran de muchos días, 'bájale Andrés porque te puede dar cirrosis y la cirrosis mata'. No hice caso y ahora resulta que tengo cirrosis. Es una cosa terrible", reconoció el mexicano. Afortunadamente Andrés ya se siente mejor y poco a poco está retomando el contacto con sus fans a través de videos como este en sus redes sociales.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Andrés García confiesa que Luis Miguel no se ha preocupado por él tras complicaciones de salud

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.