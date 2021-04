Luis Miguel tiene más de un año de no pagar pensión a sus hijos menores Aracely Arámbula mantiene un proceso legal en contra de Luis Miguel para que cumpla con las obligaciones que le corresponden como padre de dos hijos menores. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La situación legal de Miguel y Daniel, los hijos menores que Luis Miguel tuvo con Aracely Arámbula, ha sido motivo de especulación desde la separación de la pareja. Se ha rumorado que el cantante no cumple a cabalidad con la manutención correspondiente por lo que la actriz ha tomado diversas acciones legales, aunque quisiera llegar a un acuerdo fuera de los tribunales para que pague el porcentaje designado en estos casos. "Tratará de evitar la demanda; se buscará que se llegue a una negociación, por eso se está buscando una estrategia para que Luis Miguel cumpla con sus obligaciones", explicó el abogado de Arámbula, Guillermo Pous, al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "La demanda se presentaría en tribunales y esta se realizará dependiendo el domicilio donde se encuentre el señor". De acuerdo con el representante legal, El Sol no ha realizado pago alguno desde el 2020 y en los meses que han corrido de 2021; ante ello, la también conductora se ha encargado de cubrir todos los gastos de los chicos, por lo tanto, se ha visto obligada a utilizar sus ahorros. Luis MIguel Credit: Splash News/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras tanto, el abogado del intérprete de "Tengo todo excepto a ti" argumenta que "no hay forma de pagar en este momento". Aracely Arámbula Miguel y Daniel tienen 14 y 12 años, respectivamente, y desde la ruptura sentimental de los famosos, siempre han estado bajo el cuidado de Aracely Arámbula. Esto ha sido motivo de especulación porque se desconoce cuál es el tipo de convivencia que Luis Miguel tiene con sus hijos; de hecho, Guillermo Pous aseguró que tampoco cuenta con esa información; por lo que sigue siendo un misterio.

