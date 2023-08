¡Como balde de agua fría! Abogado da malas noticias sobre Luis Miguel y la manutención de sus hijos Miguelito y Daniel, los hijos del artista con Aracely Arámbula, no han recibido pensión alimenticia de su padre "en los últimos tres años", afirma abogado de la actriz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Justo cuando todo parecía repuntar para Luis Miguel con su nueva gira internacional sold out y su amor con Paloma Cuevas sobre ruedas, surgen nubarrones que amenazan el futuro del artista e incluso las ganancias que éste pueda generar con sus conciertos en México. Así lo dejó muy en claro Guillermo Pous, abogado de Aracely Arámbula, quien en entrevista con el programa Hoy Día de Telemundo aseguró que el cantante no le ha pasado la pensión alimenticia a sus hijos en "los últimos tres años". "Fueron completos los últimos tres años, es decir, me parece que desde, no recuerdo si finales de 2019, fue la última vez que sucedió [el pago de la pensión] o finales del 2020", explicó el representante de la actriz y cantante chihuahuense y madre de Miguelito, de 16 años, y Daniel, de 14, los hijos que procreó con el intérprete de "Cuando calienta el sol". La actriz, que hace un par de meses hizo olas al referirse de manera indirecta a su ex llamándolo Rey Cucaracho, tendría a su disposición recursos que podrían ayudarla a reponer esos dineros perdidos, según explica Pous. Luis Miguel el pasado 4 de agosto en la Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina, durante el concierto inaugural de su gira internacional: Luis Miguel Credit: Cortesía "No solamente en este caso, en cualquiera de los casos pueden disponer de cualquiera de los recursos e ingresos a los cuales tengan acceso para cubrir una pensión alimenticia pueda ser o haya sido el acuerdo, siempre y cuando cubra todas las necesidades de un menor o de los dos menores, es irrelevante cuál sea el origen", afirmó Pous para explicar que parte de los ingresos que el artista genere durante sus presentaciones en México podría ser usada por las autoridades para compensar a la artista. Aracely Arámbula ha gozado de éxito en telenovelas como La doña, de Telemundo: aracely arambula Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las noticias surgen paralelamente al anuncio hecho este martes por Cárdenas Marketing Network Inc., confirmando el LUIS MIGUEL TOUR 2024 con 50 nuevas fechas confirmadas con las que se extiende la gira internacional del artista. En dicho documento, obtenido por People en Español, se afirma que el tour dará comienzo el 20 de enero del 2024 en Santo Domingo, República Dominicana y culminará el 14 de junio del mismo año en Nashville, TN., sin mencionar una sola fecha en tierras mexicanas. Luis Miguel tiene planeadas 21 actuaciones en México para el resto de este 2023, con su primer concierto a celebrarse en Monterrey el 14 de noviembre y el último en la Riviera Maya el 31 de enero, para cerrar el año.

