Libro genera nueva polémica en torno a la muerte del papá de Luis Miguel En el libro La historia detrás de Luisito Rey, Luisa Oceguera revisa la causa que provocó la inesperada muerte del padre de El Sol de México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luis Miguel Credit: Mezcalent La serie sobre la vida de El Sol de México, Luis Miguel, la serie habrá llegado a su fin, pero no así la controversia relacionada con la vida privada del cantante. Ahora la cronista de cultura pop Luisa Oceguera asegura en su libro La historia detrás de Luisito Rey que el papá del ídolo mexicano no murió de causas naturales como se creyó. Durante una entrevista concedida al programa radial Todo para la mujer, Oceguera manifestó: "Me llamó mucho la atención, conforme a lo que yo investigué, que la muerte de Luisito Rey no fue natural y todo lo que hizo en la relación con Marcela. [Me sorprendió] ver cómo ella aguantaba tremendamente, tenía como un Síndrome de Estocolmo... se enamoró de su raptor y su baja autoestima la hizo aceptar condiciones horribles, hasta dejar ahí mismo su vida". La autora destacó que tiene pruebas de la versión que da sobre la muerte del padre de Luis Miguel. "Según lo que investigamos, murió a consecuencia de una golpiza que le mandaron a dar las personas involucradas en su rastro… tenemos el parte médico que lo avala porque llegó sumamente golpeado, eso es algo que no te explican en la serie ni en ningún lado". Luisa contó que Rey se llevó una infinidad de información a la tumba. "Un montón de secretos, lugares donde tenía escondido dinero, se llevó de la mano todos los secretos de una vida llena de muchas mentiras y, por ejemplo, en el caso de lo de Marcela, creo que se llevó a la tumba el secreto de lo que él mismo le hizo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por último y recordando que hasta este momento se desconoce el paradero de los restos de la mamá de LuisMi, la escritora hizo hincapié en la teoría de que Luis Rey le quitó la vida. "Sí, después de todo lo que investigué y todo lo que pude ver, yo si creo que él fue el asesino de Marcela".

