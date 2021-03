Todo sobre la segunda temporada de Luis Miguel: la serie, que estrena en Netflix en abril. ¡Mira el avance! La segunda temporada de la serie basada en la vida del cantante mexicano Luis Miguel explora su relación con su hija Michelle Salas y sus hermanos. ¡Mira el video! Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La nueva temporada de la serie de Luis Miguel en Netflix llega llena de sorpresas. La segunda parte de Luis Miguel: la serie estrena el domingo 18 de abril. En el avance de la historia vemos al Sol de México, interpretado por el actor mexicano Diego Boneta, en la cima de su carrera, conociendo a su ídolo Frank Sinatra y conquistando escenarios a nivel mundial. Eso sí, la vida personal del cantante es un torbellino. La historia explora la relación del cantante con su hija Michelle Salas, fruto de su relación con la actriz Stephanie Salas, con quien se reencuentra después de años alejado de ella. También muestra lo que sufrió por padecer tinnitus, condición médica que puso en riesgo su carrera musical. En el trailer, vemos cómo Luis Miguel sigue desesperadamente buscando a su madre Marcela Basteri y detalla cómo era su relación con sus hermanos Alejandro y Sergio. La historia también cuenta como el cantante intenta salvar a su hermano menor Sergio de una triste niñez cuando ve que quieren convertirlo a él también en una estrella infantil. "Cuando más brilla el sol, más oscuras son las sombras", dice el enigmático avance, que deja a la audiencia sedienta de más. Luis Miguel Image zoom Credit: (Ethan Miller/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La revista Quién informó que la nueva temporada "abarcará desde 1996, cuatro años después de la muerte de Luis Rey, hasta 2004, dos años antes de empezar con Aracely Arámbula y después de sonados romances con famosas como Daisy Fuentes, Mariah Carey y Myrka Dellanos". Por su parte, Diego Boneta reaccionó al avance de la nueva temporada. "Quiero que ya salga mañana, quiero que ya puedan ver todo esto. Me encanta. Estoy emocionadísimo que ya finalmente sale. Estoy feliz, está increíble".

