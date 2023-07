Luis Miguel lanza explosivo comentario: "Ustedes mienten para vender" El cantante Luis Miguel ha estado activo en sus redes sociales y un comentario que publicó en Instagram hizo sonar las alarmas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luis Miguel publicó un alarmante mensaje en sus Instagram Stories. El cantante mexicano ha estado más activo en los últimos meses en Instagram, donde tiene más de 3 millones de seguidores. "Ustedes mienten para vender", publicó el intérprete de "La incondicional". ¿Se refiere a la prensa? Lo cierto es que ya esa frase le dijo en el pasado. Ocurrió en una conferencia de prensa en el 2010. "Los medios de comunicación fueron los que crearon todo eso y fue una mentira. La gente tiene que saberlo, ustedes mienten para vender", dijo. En aquel entonces se molestó con un reportero que le dijo que los fans estaban "preocupados por su salud" y criticó a Luis Miguel por ser demasiado reservado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luis Miguel Credit: Raul Terrel/Europa Press via Getty Images El Sol de México volvió a publicar esta frase en sus Instagram Stories en julio del 2023, creando la incógnita de qué lo tiene indignado. Sus fieles admiradores están felices de verlo enamorado de la diseñadora española Paloma Cuevas y de vuelta a los escenarios con su nueva gira.

