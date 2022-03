Exempleada de Luis Miguel contesta a Myrka Dellanos tras defender al cantante Después de la defensa a ultranza de la periodista al cantante, Ana Pau Villarín volvió a alzar la voz y responder a los comentarios de la cubana sobre ella en La mesa caliente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Suele ser discreta y alzar la voz solo cuando lo requiere su trabajo o se trata de algo injusto. Por eso es que Myrka Dellanos no dudó en salir en defensa de Luis Miguel ante las fuertes acusaciones de una exempleada del artista. Fue a través de su show La mesa caliente que la periodista aseguró no creer nada de lo que dijo sobre su expareja con una contundencia absoluta. Además, como buena comunicadora, fue argumentando uno a uno los puntos que la joven Ana Pau Villarín expuso en su entrevista. Habló alto y claro y, sobre todo, defendió con bastante credibilidad al que fue uno de los grandes amores de su vida. Sus palabras no cayeron en saco roto y Ana Pau reaccionó a las mismas, esta vez en un tono muy diferente al de su intervención original. Luis Miguel y Myrka Dellanos La producción del programa contactó de nuevo con ella y esta fue su reacción. "Tengo que ser sincera y decir que no quiero hablar más sobre el tema de Luis Miguel porque realmente se ha sacado un poco de contexto y le tengo todo el respeto del mundo como artista", expresó. Además de estas palabras compartidas en el sitio web de Telemundo, también añadió algo más. Una explicación que muestra a la exempleada mucho menos guerrera que en su primera intervención. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi experiencia personal trabajando en su concierto fue negativa y eso es una lástima, pero seguramente fue un caso excepcional. De cualquier forma muchas gracias por su interés en mí, me encanta su programa y ojalá en algún punto de mi vida pueda ir por diferentes razones. También quiero aclarar... que yo personalmente nunca firmé ningún acuerdo de confidencialidad, pero aún así no me interesa revelar más detalles de mi experiencia", concluyó. ¿Será que Myrka la paró en seco con sus buenos argumentos o quizás tuvo otro tipo de llamada de atención? Lo cierto es que la tiktoker no ha querido echar más leña al fuego.

