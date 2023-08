Preocupación por la salud de Luis Miguel tras su primer concierto en Chile, ¿qué lo aqueja? El cantante apareció "tosiendo, incómodo, molesto" durante el primero de sus 10 conciertos en el país: se rumora que fue hospitalizado. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El cantante mexicano Luis Miguel está causando preocupación entre los fans debido a los reportes que han surgido este lunes en Chile tras su primer concierto en la nación donde el artista ha saltado al escenario visiblemente enfermo. Luismi apareció "tosiendo, incómodo, molesto, alejando el micrófono, dándole por momentos la espalda al público para poder disimularlo", informa el diario local La Tercera. El concierto tuvo lugar este lunes en la Movistar Arena y es la primera de 10 presentacions que se tienen programados en el país como parte de su gira. En diversos medios circuló este martes la versión de que el artista habría sido ingresado en una clínica del sector oriente de la capital para ser tratado por el cuadro viral que presenta y que al parecer habría pescado en Argentina, la primera escala de su tour. People en Español contactó a Cárdenas Marketing Group, uno de los promotores del tour internacional de Luis Miguel, que al igual que Fénix Entertainment Group, ha desmentido la noticia. Luis Miguel Credit: Cortesía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según el mencionado diario el artista había aterrizado en Santiago de Chile el sábado previo hacia la 1:40 de la mañana. El Sol llegó acompañado de su pareja, la cordobesa Paloma Cuevas, más "dos asistentes de su círculo de hierro", y se hospeda en el lujoso hotel The Ritz-Carlton de la comuna de Las Condes, donde la suite presidencial. Como debe ser.

