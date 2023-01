Luis Miguel se deja ver públicamente con su supuesta prometida Tras rumores de estar comprometido por primera vez en matrimonio, Luis Miguel fue visto con Paloma Cuevas de manera abierta y cariñosa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace un año, surgieron rumores de que Luis Miguel había iniciado una relación sentimental con Paloma Cuevas. Poco después, se mencionó que el cantante se había comprometido en matrimonio con la socialité española; sin embargo, se decía que el famoso mantenía otros romances en Estados Unidos. Al parecer, El Sol acalla rumores y se deja ver públicamente con su supuesta prometida. La pareja fue captada en Madrid, España, haciendo compras navideñas en una conocida tienda departamental; además, se les veía muy cariñosos, según reportó la revista local Semana, donde captaron el momento con diversas imágenes y titularon el idilio como "el romance del año". Además, la periodista Adriana Dorronsoro comentó en El Programa de Ana Rosa, de Telecinco, que el intérprete de "Tengo todo excepto a ti" y su novia "estuvieron cenando en el restaurante gallego de Madrid llamado Portonovo"; donde, se veían "muy bien, maravillosamente" y nuevamente mostraban diversos "gestos de cariño". Luis Miguel Luis Miguel | Credit: KORAL CARBALLO/AFP via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, la periodista Marcela P. Godoy, dio a conocer una fotografía donde el cantante se veía cenando con Plaoma Cuevas en un restaurante de la mencionada ciudad. "Luis Miguel sorprendió a su nuevo amor Paloma Cuevas para Navidad. Luis Miguel y Paloma Cuevas Luis Miguel y Paloma Cuevas | Credit: KORAL CARBALLO/AFP via Getty Images; Alvaro Cabrera/Getty Images El cantante tiene muchísimo poder e hizo cerrar el centro comercial más importante de España, El corte inglés de Serrano para disfrutar de una velada romántica", se menciona para acompañar la foto que Godoy dio a conocer en su cuenta de Twitter. Por su parte, la publicación asegura que intérprete mexicano ya se estableció en la capital española y cuenta con un departamento " "en una de las urbanizaciones búnker de la Costa del Sol, La Zagaleta, que podría haber sido el destino de la pareja durante los últimos meses". Solo el tiempo dirá si por fin Luis Miguel llega al altar.

