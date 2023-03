Luis Miguel elegante y vestido todo de negro se pasea por Nueva York Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Luis Miguel Credit: Splash News/The Grosby Group El Sol de México de visita en la Ciudad de los Rascacielos con su novia. ¡Además! Karol G en la Semana de la Moda de París. Mira las fotos más #trending de hoy, ¡míralos! Empezar galería Luis Miguel Luis Miguel Credit: Splash News/The Grosby Group El cantante mexicano fue captado de pisa y corre en un aeropuerto de la Ciudad de Nueva York. El Sol de México iba vestido toda de negro, es el mismo look con el que fue visto en la lujosa boutique de Ralph Lauren, de dicha ciudad, y donde iba acompañado de su novia, Paloma Cuevas, según consta en este tuit. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Jennifer López Jennifer Lopez Credit: x17/The Grosby Group Cargando uno de sus bolsos favoritos de Louis Vuitton, la Diva del Bronx salió una vez más del estudio de danza donde se le ha visto trabajando arduamente durante las últimas semanas, en Los Ángeles, CA. 2 de 7 Ver Todo Ricky Martin Ricky Martin Credit: RS Fotos/The Grosby Group El astro pop hace la señal de la victoria al reunirse con fans en las calles de Buenos Aires, Argentina. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Eva Longoria Victoria Beckham semana de la moda de paris Credit: Getty Images Al otro lado del charco, en París, para ser precisos, la estrella texana fue vista llegando al show de Victoria Beckham, en la Semana de la Moda de la Ciudad Luz. 4 de 7 Ver Todo Jessica Alba Jessica Alba Credit: REX Features/Shutterstock/The Grosby Group Otra estrella mexicoamericana de gran belleza que se descolgó por la Semana de la Moda parisina, en su caso para ver el desfile de Balmain. 5 de 7 Ver Todo Banda Recoditos Banda Los Recoditos Credit: Getty Images Samuel, vocalista de la querida banda sinaloense, le puso sabor al concierto presentado como parte de la Feria de la Ciudad de México en el Parque Bicentenario de la capital azteca, ¡uy! 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Karol G Karol G Credit: Getty Images A solo días de lanzar su nueva canción con Shakira la estrella colombiana deslumbró al ocupar un puesto en primera fila en el desfile de la marca Loewe en la Semana de la Moda de París, ¡wow! 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

