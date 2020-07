Luis Miguel alborota las redes con su dúo con Michael Jackson ¿Imaginan un dueto entre estas dos leyendas de la música? ¡La tecnología lo hizo posible y aquí te lo mostramos! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luis Miguel sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al compartir un montaje de lo que sería un dueto junto a la desaparecida leyenda del pop Michael Jackson. El Sol de México colgó en su cuenta de Instagram un video creado hace más de 10 años por un usuario de YouTube en la que estas dos leyendas de la música cantan “Smile”, tema instrumental de la banda sonora del filme clásico Tiempos modernos de Charles Chaplin. “Sonríe” con este mensaje el intérprete de "La bikina" compartió el video que causó sensación entre sus seguidores, que no paraban de lanzar elogios al artista y preguntándose si el audio era real. “Pellízquenme, ¿esto es real?”, “Estoy temblando”, “Leyendas”, “Demasiado joven para morir de emoción”, fueron algunos de los comentarios dejados por sus seguidores. Ante la duda si el audio es auténtico, cabe resaltar que este montaje fue realizado gracias a la tecnología y publicado en YouTube en agosto de 2009. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Hice este pequeño montaje con dos artistas que para mí destacan sobre el resto... son mis favoritos y espero que disfruten de la canción igual que yo. El montaje de audio lo hice con Adobe Audition 3.0, el de foto con Photoshop, os los recomiendo”, escribió el creativo creador del audio en la plataforma social. La música original de Smile fue creada por Chaplin. Los compositores John Turner y Geoffrey Parson agregaron la letra y el título en el 1954, según MTV. Tanto Luismi como el Rey del Pop tienen sus propias versiones, una en español y otra en inglés. Según cuenta Luis Miguel, la serie (Netflix), el intérprete de “Cuando calienta el sol” estuvo a punto de realizar un dueto con Jackson a finales de los años ochenta. Sin embargo, no se pudo concretar por supuestos conflictos internos.

