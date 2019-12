Luis Miguel en Miami junto a su novia y más fotos de los famosos ¡Míralos! By Nohelia Castro ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Backgrid/The Grosby Group Luis Miguel fotografiado en Miami junto a su novia Mollie Gould, Liam Hemsworth olvida a Miley con una guapísima modelo australiana, Shakira saliendo de un centro estético, Nicky Jam de paseo en Nueva York con su nueva pareja y más fotos de los famosos ¡Míralos! Empezar galería En pareja Image zoom Backgrid/The Grosby Group El lente del paparazzi captó al cantautor mexicano Luis Miguel disfrutando de un almuerzo en Miami en compañía de su pareja, la modelo Mollie Gould. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Borrón y cuenta nueva Image zoom Splash News/The Grosby Group Tal parece que Liam Hemsworth dejó atrás los sinsabores de su relación con Miley Cyrus. El actor fue fotografiado en Byron Bay, Australia, llegando a un restaurante junto a la modelo Gabriella Brooks, con quien se rumora podría sostener una relación amorosa. Liam y Gabriella almorzaron junto a la mamá del actor. 2 de 11 Applications Ver Todo ¿Por qué tan seria? Image zoom Mega/The Grosby Group La cantante colombiana Shakira fue fotografiada saliendo de un centro estético en Barcelona, España. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Paseo romántico Image zoom Splash News/The Grosby Group ¡Ya no esconden su amor! Vimos al cantante Nicky Jam dando un paseo en Nueva York junto a su novia Cydney Moreau. 4 de 11 Applications Ver Todo En la alfombra roja Image zoom mezcalent Maite Perroni, Matías Novoa (izq.) y Gustavo Egelhaff desfilaron por la alfombra roja de la premiere de la película Doblemente embarazada, en la capital mexicana. 5 de 11 Applications Ver Todo Cuando calienta el sol Image zoom Mega/The Grosby Group La hija de Madonna, Lourdes Leon, disfrutando de las cálidas temperaturas en Miami. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Lucía enseña a vivir Image zoom mezcalent Lucía Méndez anunció el lanzamiento de su loción para hombres Vivir, la cual contiene feromonas sintéticas y "ayuda a tener luz, carisma, buena energía, sonreír a la gente", según contó. 7 de 11 Applications Ver Todo Estreno mundial Image zoom Jesse Grant/Getty Images for Disney Anthony Daniels, Billy Dee Williams, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran, Keri Russell, Oscar Isaac, John Boyega, Daisy Ridley, Mark Hamill, Adam Driver, J.J. Abrams, entre otros, en la premiere de la esperada cinta Star Wars: The Rise of Skywalker, en Hollywood. 8 de 11 Applications Ver Todo Aroma estelar Image zoom Bryan Bedder/Getty Images for Ignacio Figueras Fragrance Collection El modelo y empresario Nacho Figueras lanzó su línea de fragancias The Ignacio Figueras Collection, en un evento en Nueva York. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement De paseo Image zoom x17/The Grosby Group El artista canadiense Justin Bieber luciendo una peculiar vestimenta en Los Ángeles. 10 de 11 Applications Ver Todo Éxitos musicales Image zoom Latin Iconos El cantante mexicano Christian Nodal rompió record al cantar todos sus éxitos musicales frente a más de 60,000 personas en la Feria de Querétaro, México. 11 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

