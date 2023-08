Mientras Luis Miguel triunfa en su gira, esto hace su ex Aracely Arámbula Aracely Arámbula se ha hecho cargo de los hijos que tuvo con Luis Miguel; ahora que el cantante está de regreso en los escenarios, la actriz está en otros asuntos ¿cuáles son? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras años de espera, la gira de Luis Miguel ha iniciado en Argentina, donde el cantante ofrecerá diez conciertos para, posteriormente, recorrer otros países con un tour que se considera muy ambicioso. Así, El Sol ha causado furor desde su primera presentación que, además de estar completamente agotada en sus localidades, ha sido calificada como un un éxito rotundo. El intérprete de "Tengo todo excepto a ti", quien ahora tiene una relación sentimental con Paloma Cuevas, luce muy delgado y sigue mostrando su calidad vocal. Pese a esto, el famoso lleva tiempo en el ojo del huracán por diversas circunstancias; algunos rumores apuntan a que no se hace cargo de Miguel y Daniel, los hijos que tuvo con Aracely Arámbula; además, se dice que continúa alejado de su primogénita Michelle Salas. La falta de manutención del cantante hacia sus vástagos menores es un asunto que está en proceso legal, según ha comentado la defensa de la actriz. Mientras su ex se llena de aplausos, la protagonista se la telenovela La patrona continúa su vida de manera habitual; de hecho, ahora se encuentra en su natal Chihuahua, México, en compañía de la familia, donde está disfrutando de un momento de descanso. Aracely Arambula y Luis Miguel Aracely Arambula y Luis Miguel | Credit: JC Olivera/Getty Images; Ethan Miller/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Con una hermosa compañía. Feliz en mi tierra con mi gente amada, mis chicos, mi Charly y Liz. Gran noche; nada como estar en familia", escribió hace unas horas la actriz. La famosa acompañó el texto con una imagen donde se le ve sentada en una mesa, con utensilios de comida japonesa al frente. Además, carga dos perritos. Todo parece indicar que para Aracely Arámbula lo que ocurra con la carrera profesional Luis Miguel no tiene ninguna repercusión en sus actividades.

