¿Separados al nacer? Una mujer impacta con su parecido con Luis Miguel ¿Quién es quién? ¿Logras reconocer al verdadero Luis Miguel? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luis Miguel Luis Miguel | Credit: Ethan Miller/Getty Images Una mujer de Argentina está dando mucho de qué hablar luego de publicar una fotografía cuando tenía 18 años. Gi Davidswright impactó las redes sociales con una imagen del recuerdo, que muestra su innegable parecido al icónico Luis Miguel. Junto a la foto, Gi confesó que su familia la molestaba diciéndole que era idéntica al llamado 'sol de México'. "Yo a mis 18. En mi familia me dicen que me parecía, escuchen esto, a Luis Miguel", escribió la arquitecta junto a la imagen en su cuenta de Twitter. Gi Davidswright Luis Miguel Gi Davidswright Luis Miguel | Credit: Gi Davidswright/Twitter Luis Miguel/Photo by Angelo Deligio/Mondadori via Getty Images Sus seguidores no tardaron en viralizar la fotografía, creando memes comparando la postal con una imagen del cantante alrededor de su edad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para muchos, sus semejanzas físicas eran obvias, mientras que otros negaron cualquier parecido. "Te juro que te vi en la foto y pensé que era una foto de él, y mira que soy ¡hiper, archi, mega, recontra fan de Luis Miguel!", escribió una seguidora. "Parecida y te quedas corta", dijo otro cibernauta. "Yo vi la foto y pensé que era él de chico, abrí porque no recordaba el pelo largo…sos el clon", comentó una tercera. Aquellos que no encontraron ninguna similitud con el cantante, opinaron que el parecido podría ser simplemente el ángulo y los colores de la foto. "Seguramente es solo la foto esa en la que un poco te parecés, pero creo que lo que nos igualaba a todos en esos años, era el tostado marrón anaranjado", escribió una chica refiriéndose al peculiar bronceado que ha distinguido al cantante. Otra sugirió que se hiciera pasar por la madre desaparecida del famoso y hermético intérprete. Gi Davidswright Luis Miguel Gi Davidswright Luis Miguel | Credit: Gi Davidswright/Twitter Luis Miguel/Photo by Angelo Deligio/Mondadori via Getty Images Gi tomó con humor todos los comentarios y aprovechó la visibilidad de su imagen para dar a conocer su oficio: creadora de muebles. Mientas que la autora empezaba a estudiar arquitectura, a los 18 años, Luis Miguel decidió cortar cualquier lazo profesional con su padre, el fallecido músico puertorriqueño Luisito Rey, tras descubrir una serie de estafas y falsas promesas. Lanzó al mercado uno de sus discos más exitosos en el que se incluyó el sencillo La incondicional, el cual se mantuvo en el primer lugar de las listas de popularidad por varios meses consecutivos. ¿Encuentras el parecido?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Separados al nacer? Una mujer impacta con su parecido con Luis Miguel

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.