Close

¿Luis Miguel dio las condolencias a la familia de Armando Manzanero? La hija del desaparecido cantante y compositor mexicano despeja la duda. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El apoyo de Armando Manzanero en la realización de los discos de boleros de Luis Miguel fueron fundamentales para la consolidación artística del Sol de México. Pese al trabajo conjunto, algo ocurrió y la cercana relación terminó por diluirse: incluso, en algún momento el compositor señaló al intérprete de “Cuando calienta el sol” de ser desagradecido. Pero con la muerte del cantante yucateco, ¿el Sol ya le dio las condolencias a la familia? RELACIONADO: Armando Manzanero hace reclamo por su imagen en la serie de Luis Miguel Image zoom Credit: Gladys Vega/Getty Images “No le sabría decir de Luis Miguel, bueno no llevaban una amistad cercana ¿no?”, advirtió María Elena Manzanero, hija de cantautor. “Si puedo decir quien llamó por que lo comentamos a la hora de la comida. Llamó Alejandro Sanz, llamó Julio Iglesias, se que han llamado a Diego [Manzanero, mi hermano] es es el que está más cerca de los medios”. Image zoom Credit: Splash News/The Grosby Group Se sabe que al intérprete de “La incondicional” le gusta enviar grandes arreglos florales como muestra de respeto a sus allegados que fallecen. En el caso de Manzanero, por decisión propia, no hubo un servicio funerario; por lo tanto, no hubo un lugar para enviarle flores o asistir a honrarlo. Tampoco cuenta con redes sociales para pronunciarse en ese espacio. Pese a esto, se rumora que su hermano, Alejandro Basteri, sí se pronunció en redes sociales con una imagen, en blanco y negro, del compositor de "Somos novios" con un corazón roto y la frase: “El éxito es casi fácil de obtener. Lo difícil es merecerlo”. Lo curioso es que no se encuentra el post en ninguna de sus cuentas. Por otro lado, María Elena reveló que su padre “era un hombre muy previsor” y, además de la ausencia de un funeral, dejó designado como quería que lo despidieran y “ahora que nos reunamos van a haber flores blancas, va a haber música, va a haber champán, porque él eso quería. El nunca fue un bebedor, pero si brindamos con una sola copa de champán”. También eligió un tema de su autoría titulado “Cuando me vaya de aquí” SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Hay una canción que hizo muy hermosa, que ganó el Grammy de la canción cristiana hace algunos años, como 10 años”, explicó. “La canta una chica que se llama Paulina Aguirre que se llama 'Cuando me vaya de aquí' que está a dueto con él”.

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¿Luis Miguel dio las condolencias a la familia de Armando Manzanero?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.