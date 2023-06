Luis Miguel desata polémica tras aparecer en París y convivir con fanáticas Parece que las actitudes actuales de Luis Miguel y su nueva apariencia no han pasado desapercibidas; por el contrario, ahora desatan especulaciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La locura que ha desatado Luis Miguel tras su regreso a los escenarios va ligada a las novedades que tiene en su vida privada. Por un lado, ya es oficial que mantiene un romance con la española Paloma Cuevas, con quien no duda mostrarse en público; incluso, se le ha visto pasear con las hijas de la diseñadora. Además, el cantante se ha vuelto un poco más activo en las redes sociales y ha mostrado imágenes más personales, como una donde se le ve acompañado por su madre Marcela Basteri, aunque en lo que refiere a la convivencia con sus hijos menores Miguel y Daniel sigue siendo un misterio. Por ello, llamó la atención que el intérprete de "Un hombre busca a una mujer", quien se caracteriza por ser extremadamente hermético, hasta convivido con sus fanáticos durante una reciente visita a París, Francia. El Sol bajó de un auto y mientras se dirigía al lugar donde lo esperaban se detuvo para tomarse una foto con un joven. Incluso preguntó "¿cómo están?". Sonrió y siguió su camino. El cantante luce muy delgado y portaba un traje oscuro, zapatos negros y una camisa blanca. Todo el tiempo se mostró muy sonriente. Luis Miguel Credit: Raul Terrel/Europa Press via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta acción y, cómo se ve en otro video donde se le ve en la misma ciudad junto a su novia, llamó la atención de los cibernautas, quienes no dudaron en pronunciarse al respecto. "¿No está muy jodido ese Sol? ¿Estará enfermo?"; "Algo no cierra acá"; "Sigue teniendo esa voz dulce y después dicen que no es él"; "¿Están seguros que es Luismi? Mmmmm; lo veo como el doble"; "Interactúa con la gente… increíble"; "No parece Luismi"; "¿Si va a aguantar tantos conciertos? Se ve enfermo"; "Ya en serio ¿de verdad él no frecuenta a sus hijos? ¿No les da dinero?", y "¡¡¡Ah, qué distinguido y bello nuestro Sol!!! ¡¡¡Lo extraño!!! ¡¡¡Falta poco para agosto!!!", fueron algunos comentarios. Pese a los comentarios, Luis Miguel sigue disfrutando de su amor con Paloma Cuevas, al tiempo que se prepara para su gira de conciertos.

