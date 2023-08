Luis Miguel le demuestra su amor a Paloma Cuevas en pleno concierto: ¡Mira el video! El cantante Luis Miguel sorprende a su novia Paloma Cuevas con esta declaración de amor en uno de sus conciertos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luis Miguel sorprendió a su novia, la diseñadora española Paloma Cuevas con una romántica declaración en pleno concierto. El Sol de México tuvo gran éxito en Argentina, donde arrancó su gira de conciertos. El 3 de agosto, en el primero de sus tres conciertos en Buenos Aries, el intérprete tuvo un gesto romántico con su pareja. Al cantar el tema 'Cucurrucucú paloma', repitió el nombre Paloma varias veces, mirando a las primeras filas del público, donde se encontraba su amada. Este es el tan esperado regreso de Luis Miguel a los escenarios en cuatro años. El intérprete de "La incondicional" y "Hasta que me olvides" no solo está viviendo un gran renacer profesional, también en el plano amoroso luce muy feliz junto a Cuevas. Luis Miguel Credit: Xavi Torrent/Redferns El video generó un sinfín de comentarios en las redes sociales. "Esa mujer está haciendo milagros con nuestro Miky", comentó un fanático. "Definitivamente Luis Miguel enamorado hace magia. Gracias a la Sra. Paloma por tener a un Luis Miguel totalmente renovado y pleno. ¡Viva el rey!", opinó otro seguidor del cantante mexicano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja ha sido captada derrochando amor por Europa y en unas vacaciones juntos en México. Antes de que iniciaran su romance el año pasado, fueron amigos durante años. Después de separarse de su esposo, el torero Enrique Ponce en el 2020, Cuevas se dio una nueva oportunidad en el amor con Luis Miguel. "Nuestros padres eran amigos y nosotros nos conocemos desde pequeños. La vida nos ha reunido de diferentes formas y ahora estamos juntos", dijo ella en exclusiva a Boris Izaguirre del diario El País. "Tal vez nos fuimos conociendo para luego enamorarnos. ¿Ha sido diferente? Puede ser, pero no podría ser mejor", añadió sobre su historia de amor con Luis Miguel. Paloma Cuevas Credit: Pablo Blazquez Dominguez/WireImage En junio, la pareja asistió a la boda de Anne-MarieColling y Daniel Clará en París, y fue la primera vez que Luis Miguel publicó fotos con una novia en sus redes sociales, compartiendo imágenes con Paloma Cuevas en sus Instagram Stories.

