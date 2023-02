Luis Miguel habría dejado plantada a su entonces novia en Madrid para irse con Paloma Cuevas "La chica se queda sola en Madrid, en el hotel que tenían para las vacaciones”, se revelan detalles sobre los inicios de la relación del cantante y la diseñadora española. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La relación de Luis Miguel y Paloma Cuevas sigue en boca de todas desde que salieron a la luz varias fotografías en la que derrochaban miel. Ahora, según la prensa española, se sabe que supuestamente el cantante dejó plantada a su novia de entonces en Madrid para ver a la diseñadora de modas. La periodista Sandra Aladro dijo en el show de televisión El programa de Ana Rosa que el intérprete de éxitos como "La bikina" y "La incondicional" tenía un noviazgo con la modelo Mercedes Picky Villador en el mes de julio y que a último momento cambió de opinión y decidió acercarse a Cuevas. "Luis Miguel viene a España con la que entonces era su novia, una modelo argentina que se llama Picky Villador, él viene con ella en su avión en el mes de julio, en su avión para pasar unas vacaciones", contó. "Ahí ve que hay una posibilidad de que Paloma esté receptiva o pueda empezar algo que estaba pendiente, por lo que el cantante deja plantada a su novia en Madrid, con la que ha venido desde México, y se va a pasar el verano entero lo más cerca de Paloma Cuevas y así empezar la relación", agregó. Luis Miguel y Paloma Cuevas Luis Miguel y Paloma Cuevas | Credit: Gerardo Mora/Getty Images; Manuel Queimadelos Alonso/WireImage Según la comunicadora, la influencer de 42 años se quedó sola en la capital española en el hotel que tenía de vacaciones y finalmente, unos días después regresó a México porque Luismi se había ido con su nueva conquista. Si bien desde hace algún tiempo se conoce del romance de la pareja, lo cierto es que ninguno de los dos ha admitido que tengan una relación. Sin embargo, la prensa los ha captado paseando por la capital española y dando muestras de cariño en público. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al parecer la relación avanza a paso de vencedores e incluso la hija mayor del compositor, Michelle Salas, admitió que ya conoce a Cuevas cuando le preguntaron los paparazzis el pasado 27 de enero cuando salía de la casa de su novio en Madrid, el empresario venezolano Danilo Díaz.

