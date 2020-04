El cumpleaños más solitario y triste de Luis Miguel El cantante cumple medio siglo en un momento delicado para todos, lejos de los suyos y de uno de sus grandes amores, el escenario. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Parece que fue ayer cuando ese niño rubio de ojos azules encandilaba al mundo entero con su voz dulce e inagotable. Una voz que fue madurando y conquistando los cinco continentes. Luis Miguel cumple este 19 de abril 50 años, de los cuales más de cuatro décadas han sido sobre el escenario. La tarima ha sido su segunda casa y su público, su gran familia. Desde que su carrera arrancara no ha parado de trabajar. Disco tras disco, concierto tras concierto y, por qué no decirlo, romance tras romance, el Sol de México se ha convertido en un fenómeno musical y todo un ídolo de masas. Desafortunadamente, este medio siglo de vida le llega en uno de sus momentos más solitarios. Y no solamente porque le ha tocado de lleno la crisis del coronavirus, sino por la escasa relación que tiene con sus tres hijos; Miguel y Daniel, que tuvo con Aracely Arámbula, y su hija mayor, Michelle Salas. Image zoom Mezcalent Antes del confinamiento, que el cantante está llevando en soledad en su yate embarcado en Bayside, Miami, la relación con sus descendientes no era como la de cualquier padre con sus hijos. Ya lo dejó saber Aracely en una entrevista con Al Rojo Vivo, la relación es prácticamente nula, algo que produce un gran pesar en la actriz. “El tiempo no regresa, yo le diría que tomara ese bálsamo de amor y de la manera más amorosa que no se pierda esos momentos con ellos. Conmigo no, es con ellos”, dijo sincera. Una historia que recuerda mucho a la de Michelle, su hija mayor, quien tuvo que esperar mucho tiempo para tener una relación más fluida con su progenitor. En contadas ocasiones les hemos visto juntos e incluso la modelo lo llegó a felicitar en sus redes alguna vez, pero poco más. Image zoom Instagram/Michelle Salas El cantante, uno de los grandes en el mundo entero, siempre fue muy cuidadoso con su vida privada, lo que hizo multiplicar la curiosidad y el deseo de saber aún más de su misteriosa vida. Introvertido y reservado en ese aspecto, resulta ser todo lo contrario sobre la tarima donde lo da todo y más. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los últimos años de su carrera no han sido los mejores, y no porque no llene los estadios, eso lo sigue haciendo y hasta la bandera. Es más por su situación económica, debilitada por las deudas fiscales que atacaron con fuerza su patrimonio. El cantante ha salido adelante haciendo lo que mejor sabe hacer, cantar. Su gira mundial está paralizada por razones obvias. Este parón obligado sumado a su falta de contacto con los suyos convierte este cumpleaños en uno de los más solitarios del artista. Su novia, la modelo Mollie Gould, tampoco le acompaña. Tal y como indican sus redes se encuentra en California, así que ni siquiera podrá celebrarlo con ella. Image zoom Quienes sí le acompañan siempre desde la distancia y ya le han felicitado por redes han sido sus incondicionales fans. Llevan toda la vida queriéndole por encima de cualquier cosas, así que este día no podía ser menos. También tiene una relación muy especial con su hermano, Alejandro Basteri, quien le ha sorprendido en algún concierto con su hijo. Es su principal nexo familiar y aunque no se ven todo lo que quisieran el cariño existe. A pesar de las circunstancias queremos felicitar a Luis Miguel en su día y desearle que este año llegue cargado de mucho amor, salud y felicidad, los éxitos ya los tiene. ¡Felicidades! Advertisement

