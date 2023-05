¡Todo un caballero! Luis Miguel acompaña a su novia a llevar a sus hijas al colegio Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Luis Miguel Credit: 305shock/The Grosby Group El cantante mexicano con Paloma Cuevas, cada vez más asentado en su vida madrileña. Además, Jennifer López y Ben Affleck celebran nuevo triunfo y Kate del Castillo y su novio acaparan miradas en L.A., ¡míralos! Empezar galería Luis Miguel Luis Miguel Credit: 305shock/The Grosby Group Luciendo elegantísimo y como todo un caballero, el cantante mexicano acompañó a su novia —y supuesta prometida— Paloma Cuevas, a llevar a las hijas de la fashionista española al colegio en Madrid. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Ben Affleck y Jennifer López Jennifer López The Mother Los Angeles Premiere Event Credit: Charley Gallay/Getty Images for Netflix La parejita fue captada en un momento de relax —y después de un supuesto incidente con la prensa— en la premiere de la cinta The Mother, que JLO encabeza y coproduce, y que se estrena este viernes 12 por Netflix. 2 de 6 Ver Todo Mauricio y Emiliano Islas Mauricio Islas y Emiliano Islas Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images El actor mexicano presume lo grande y bello que está su hijo a su paso por la premiere de The Illusionist en el Teatro Telcel de Ciudad de México. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Kate del Castillo Kate del Castillo Credit: Backgrid/The Grosby Group La estrella de La reina del Sur (Telemundo) aparece muy animada y relax al salir de un restaurante de Los Ángeles, CA., con su supuesto nuevo amor. 4 de 6 Ver Todo Lin-Manuel Mirada Lin-Manuel Miranda Credit: Splash News/The Grosby Group Y en su natal Nueva York el aclamado dramaturgo, actor y cantautor de sangre boricua fue captado llevándole donitas a los miembros del Sindicato de Escritores de América, que se encuentran en huelga desde hace varios días. 5 de 6 Ver Todo Beyoncé Beyonce Reinassance Tour Credit: Instar Images/The Grosby Group La actriz y cantante fue captada en el escenario del Friends Arena de Estocolmo, Suecia, al pasar por dicha ciudad europea con su tour Reinassance ¡y luciendo uno de los fabulosos looks de la gira! 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Todo un caballero! Luis Miguel acompaña a su novia a llevar a sus hijas al colegio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.