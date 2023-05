Por primera vez, Luis Miguel comparte públicamente conmovedor momento con su mamá Marcela Basteri Una sorpresa ha resultado que Luis Miguel abriera su intimidad y diera a conocer una experiencia con su madre Marcela Basteri, quien desapareció hace años y su paradero sigue siendo un misterio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Luis Miguel es muy hermético en lo que a su vida privada se refiere y pese a haber contado su historia en una bioserie, sigue siendo muy reservado y celoso de su intimidad. Por ello, llamó la atención que por primera vez, el cantante utilizara las redes sociales y, en el marco del Día de las Madres que se celebra en México, diera a conocer una imagen con quien le diera la vida, Marcela Basteri, quien desapareció hace años. Así, el intérprete de "Tengo todo excepto a ti" mostró una fotografía, en su cuenta de Instagram, donde se le ve siendo un adolescente al lado de su mamá. Ambos se muestran muy sonrientes. No hubo mayor comentario por parte del famoso. Si embargo, está publicación ya causó la reacción de los cibernautas. "Gracias a Marcela por habernos dado su más maravilloso y precioso tesoro que eres tú Micky; eres su sol. Ahora tú eres nuestro sol de México", dijo un usuario. Luis Miguel Luis Miguel | Credit: Splash News/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Besos al cielo bella Marcela"; "¡Mi vida! ¡Tan divinos! ¡Dos amores en mi corazón por siempre!"; "Recordando a tu madre"; "¡¡Feliz día!! Siempre está y estará en nuestros corazones"; "Hasta donde se encuentre felicidades Marcela y gracias por regalarnos a tu más valioso sol, Luismi, tú y tu amor viven en tus hijos"; "¡Tan linda mi suegra!", y "El sol sale para todos, aún cuando el cielo está nublado", fueron otros comentarios. Alrededor de Luis Miguel pesa el misterio de lo que ocurrió con su madre Marcela Basteri; unas teorías apuntan de que está muerta, otra que es una indigente que vive en Argentina; lo cierto es que se ha mantenido como secreto absoluto lo que le ocurrió.

