El Sol de México vuelve a brillar: Luis Miguel celebra nuevo éxito Luis Miguel se anota un nuevo éxito. El cantante mexicano tiene mucho qué celebrar. ¡Te contamos todo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luis Miguel vive un renacer en el amor junto a Paloma Cuevas y tiene mucho qué celebrar también a nivel profesional. El 'Sol de México' vuelve a brillar con su esperado regreso a los escenarios. El cantante mexicano ya tiene sold out 34 conciertos de su nueva gira en el 2023. En sus Instagram Stories, el artista celebró que ya se han agotado los boletos para la mayoría de sus shows. Su gira incluye presentaciones en Argentina, Chile, Estados Unidos y México. El intérprete de "La incondicional", "Hasta que me olvides", y "No sé tú" se presentará en Miami, Los Ángeles, Chicago, Nueva York y Las Vegas, entre otras ciudades de Estados Unidos. Su Luis Miguel Tour 2023 ha causado gran revuelo y arranca el 3 de agosto en Buenos Aires. Luis Miguel Credit: Instagram/ Luis Miguel Su última gira fue México Por Siempre, que realizó entre el 2018 y el 2019, reporta Billboard. En fotos recientes se le ha visto muy sonriente y más delgado. El cantante fue visto paseando por Barcelona con su novia a principios de mayo. También fueron captados celebrando juntos Semana Santa en Marbella. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luis Miguel Credit: Lalo Yasky/WireImage El 19 de abril del 2023 el cantante fue visto saliendo de la casa de su novia, la diseñadora española Paloma Cuevas. Acompañado de amigos, celebró su cumpleaños 53 en una fiesta organizada por su amada en Madrid. Luis Miguel Credit: Jose Velasco/Europa Press via Getty Images Sin duda, razones para sentirse agradecido le sobran al cantante, que durante esta gira recibirá todo el amor de sus fans.

