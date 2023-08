Luis Miguel causa furor con una acción inesperada y nunca antes vista Parece que Luis Miguel quiere dejar huella ahora que está de regreso en los escenarios, pero no solo en su concierto sino con sus fanáticos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Luis Miguel es un hombre que cuida su intimidad y vida privada a toda costa, pero también es una persona inaccesible para los medios de comunicación y sus fanáticas. Ahora, que el cantante está ofreciendo una gira internacional, que inició en Argentina, ha mostrado actitudes distintas que incluyen, a decir de algunos, un mejor espectáculo, y una forma de ser más afable. Así, cuando el intérprete de "Un hombre busca a una mujer" ofreció, el pasado fin de semana, el último de diez conciertos en dicho país, tuvo una acción nunca antes vista y totalmente inesperada, antes de subir a su auto para irse del hotel rumbo al aeropuerto y volar a Chile, en compañía de su novia Paloma Cuevas, para ofrecer su segunda serie de conciertos, el cantante hizo a un lado a su equipo de seguridad para ir a saludar a las fanáticas que lo estaban esperando. Tal como se puede apreciar en un video que circula por internet. "Ay, me muero", dijo emocionada una de las mujeres que estaba a la espera de ver a su ídolo, cuando vio que este se acercaba. "Ahí está Paloma". Luis Miguel Credit: Diego Alberto Haliasz/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El Sol llegó junto a ellas con una toalla cubriéndole el rostro y el cuello. Su equipo de seguridad no se le separaba, pero eso no impidió que el famoso se acercara y les diera la mano. Siempre mostró una gran sonrisa y si bien no agradecía con gestos a todas las presentes, al final cuando le dijeron "gracias por darnos tanto", mencionó un "gracias". "Eres lo más lindo"; "Gracias Luis Miguel", "Inigualable"; "Te amamos, desde 1986 te sigo, te amamos con todo nuestro corazón", y "Tu voz es única", fueron otras de las frases que le dijeron. Luis Miguel parece estar dispuesto a realizar una gira inolvidable y con estos gestos sorpresivos podría lograrlo.

