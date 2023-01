Las fotos de Luis Miguel con Paloma Cuevas como dos tortolitos por Madrid Tal como adelantó la prensa española en su momento, a Luis Miguel y Paloma Cuevas se les vio recientemente de paseo por un centro comercial de Madrid como la pareja de enamorados que son. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien desde hace algún tiempo se conoce del romance de Luis Miguel con la diseñadora de modas española Paloma Cuevas, lo cierto es que ninguno de los dos ha admitido que tengan una relación. Pero el hecho es que como adelantó la prensa española hace unos días, ambos fueron captados paseando por uno de los grandes almacenes de Madrid como cualquier otra pareja. Como se puede ver en las imágenes difundidas ahora por la agencia Grosby Group, el cantante tomó por la cintura a la diseñadora mientras subían las escaleras eléctricas. Luis Miguel y Paloma Cuevas Luis Miguel y Paloma Cuevas | Credit: Grosby Group En su momento, la periodista Adriana Dorronsoro dijo en el show de televisión español El Programa de Ana Rosa, de Telecinco, que también "estuvieron cenando en el restaurante gallego de Madrid llamado Portonovo", donde lucían "muy bien, maravillosamente". Incluso aseguró que ambos mostraban diversos "gestos de cariño". Luis Miguel y Paloma Cuevas Luis Miguel y Paloma Cuevas | Credit: Grosby Group Por lo que se sabe, el Sol de México cuenta con una residencia en La Zagaleta, una urbanización exclusiva cerca de Marbella, en el sur de España, que ha sido el refugio de la pareja durante los últimos meses. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La relación del Sol de México y la diseñadora cuenta con el aplauso de Myrka Dellanos, expareja del cantante y amiga de Cuevas, quien hace más de dos años protagonizó un sonado divorcio del extorero Enrique Ponce. "Es una supermujer, yo creo que están en una etapa muy linda, están solteros", sostuvo la cubanoamericana. "Luis Miguel vio la puerta abierta y tal vez siempre ha pensado que es una mujer divina, que es muy buena madre, preciosa, entonces se han juntado en este momento de su vida y les deseo lo mejor".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Las fotos de Luis Miguel con Paloma Cuevas como dos tortolitos por Madrid

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.