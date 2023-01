Luis Miguel ya no oculta su amor y besa públicamente a su novia Paloma Cuevas No suele ser común que Luis Miguel se deje ver públicamente con sus parejas sentimentales; sin embargo, ahora se mostró con quien se dice es su novia y no dudó en ser cariñoso de manera abierta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace un tiempo, Luis Miguel mantiene una relación sentimental con Paloma Cuevas; el romance parecer ser tan serio que se rumora que el cantante le propuso matrimonio a la diseñadora de modas. Además, el famoso, quien suele ser muy hermético en lo que ha su vida privada se refiere, ya no duda en mostrarse públicamente junto a quien es su comadre y ahora hasta se deja ver de manera romántica hacia la mujer de origen español. El intérprete de "Un hombre busca a una mujer" fue captado junto a la socialité muy sonriente y cariñoso; incluso, la abraza por momentos y le da un beso en la mejilla. Se les ve tan cómodos, que ambos posan con una gran sonrisa en el rostro. El Sol luce un sombrero y una camisa blanca abierta, que deja al descubierto un rosario, sobre el cual cuelga unos anteojos. Por su parte, Cuevas luce un bikini rojo, también sombrero y unos amplios lentes de sol. Las fotografías de este momento, que han estado circulando por las redes, las dio a conocer el matutino mexicano Sale el sol (Imagen TV). Luis Miguel Luis Miguel | Credit: Gerardo Mora/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como no es una costumbre del famoso dejarse ver así en público, han surgido rumores de que quizá es una estrategia con miras a la próxima gira que está preparando; de hecho, su amigo cercano, Rafael Herrerías, confirmó dicha serie de conciertos y el mencionado idilio. También se ha mencionado que fue Mercedes Villador, ex del cantante, quien hizo públicas estas imágenes. Pese a todo, es evidente que Luis Miguel está atravesando por un buen momento personal. Solo el tiempo dirá si llega al altar con Paloma Cuevas o sigue siendo el soltero eterno.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Luis Miguel ya no oculta su amor y besa públicamente a su novia Paloma Cuevas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.