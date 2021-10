Luis Miguel y Alejandra Guzmán también son mencionados en Papeles de Pandora ¡Los detalles! Estrellas como Luis Miguel y Alejandra Guzmán también son nombrados en los Papeles de Pandora, unos documentos confidenciales que han sido filtrados y son parte de una investigación periodística. ¿Qué revelan sobre estos cantantes? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luis Miguel y Alejandra Guzman Credit: Ethan Miller/Getty Images; Alexander Tamargo/Getty Images Los Papeles de Pandora siguen acaparando titulares. En estos documentos confidenciales —que han sido filtrados y son parte de una investigación periodística— son nombradas figuras políticas y estrellas como Shakira, Julio Iglesias, Luis Miguel y Alejandra Guzmán. Durante dos años, más de 600 periodistas de 117 países han revisado más de 11 millones de archivos de 14 despachos de abogados, como parte de una investigación periodística coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Estos bufetes se especializan en crear sociedades offshore en paraísos fiscales, reporta el diario español El País. Este tipo de compañías en el extranjero son legales si el propietario las declara en el país donde reside. En los Papeles de Pandora, hay nueva información sobre los yates de Luis Miguel y algunas demandas que enfrentó el artista. Desde el 2013, el cantante posee 50,000 acciones de Skyfall Marine LTD, una firma constituida en el 2004 por Trident Trust con su hermano Alejandro Gallego Basteri, según documentos revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ( ICIJ) y por Univision Investiga. Luis Miguel Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images) La empresa registró como activo un yate de lujo de nombre Sky, de 84 pies, modelo Azimut Flybridge Motor Yatch. Luis Miguel presentó dos cartas de recomendación. RZO LLC aseguró que el cantante "ha sido siempre honesto y confiable durante los 10 años como cliente" y el banco HSBC escribió que Luis Miguel tenía una cuenta de seis dígitos. Sin embargo, en el 2018 Skyfall Marine recibió una multa de $6,595 dólares por atraso en pagos de trámites en las Islas Vírgenes Británicas. Luis Miguel y su empresa Lion Productions, Inc. también enfrentaron dos demandas de la firma En Vivo Enterprises, revelan documentos revisados por Univision Investiga y el diario El País. La primera fue en marzo de 2016 por el incumplimiento de dos de cuatro presentaciones por las que la empresa pagó 1 millón 225 mil dólares. Luis Miguel regresó 200 mil dólares al no realizar los últimos dos conciertos. Según estos documentos, la segunda demanda fue en mayo de 2017 por no haber cumplido con un pagaré de 200,000 dólares en diciembre de 2016. Ambas demandas terminaron en desistimiento. Alejandra Guzman Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images) Alejandra Guzmán también ha usado empresas offshore. La intérprete de "Flor de papel" es dueña de la empresa Frida Enterprises Corp, constituida en las Islas Vírgenes Británicas e incorporada por el despacho Alcogal en 1999. No se ha revelado el objetivo de la compañía. En otro documento, la actriz Silvia Pinal Hidalgo, madre de Alejandra Guzmán, aparece como la representante legal de Frida Enterprises Corp. En en el 2018, Alejandra Guzmán abrió una empresa con el mismo nombre, Frida Enterprises Inc., en Florida. Esta fue usada para comprar un penthouse en el condominio Aria on The Bay, donde hay propiedades valoradas en 10 millones de dólares, reporta el diario El País. Hasta ahora, ni Luis Miguel ni Alejandra Guzmán han comentado sobre los datos en estos documentados filtrados.

