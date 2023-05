¿Luis Miguel llevará al altar a su hija Michelle Salas? Esto es lo que se sabe La próxima boda de Michelle Salas podría abrir la posibilidad de que su padre Luis Miguel la lleve del brazo para el enlace nupcial ¿será posible? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Michelle Salas dio a conocer que su novio Danilo Díaz, con quien tiene siete años de relación sentimental, le propuso matrimonio. Ante ello, han comenzado a surgir las interrogantes sobre el evento, pero también si su padre Luis Miguel será quien la entregará en el altar el día del enlace, luego de los conflictos que ambos han tenido y los han distanciado. Así respondió la abuela de la futura esposa Sylvia Pasquel. "No lo sé [si Luis Miguel la entregará en el altar]. Todos esos detalles es mejor que se los pregunten a Michelle", advirtió Pasquel a los medios de comunicación. "Esas preguntas son indicadas para la novia, no para mí. Yo nada más soy la abuelita y voy a ir en plan de abuelita. Toda la organización y planeación es de ellos. Como abuelita estoy feliz de que se case y lo que decida para mí está bien". La actriz reveló que durante la petición de mano "estaban los dos solos" y se enteraron de la noticia antes de que se hiciera público. Además, quiso darle un consejo a su nieta y hablar del prometido. "Ya tiene mucho en la familia. Lo queremos bien, es un buen muchacho, es de buena familia. Conocemos a su familia. Mientras ella esté contenta y esté bien, es lo más importante", mencionó. ""Lo mejor es siempre ser novios. Seguir en el romance, tenerse atenciones y seguirse conquistando todos los días como cuando eran novios. Es la mejor receta". Michelle Salas y Luis Miguel Michelle Salas y Luis Miguel | Credit: Sean Zanni/Getty Images for Bronx & Banco; Ethan Miller/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sylvia Pasquel dijo que será decisión de la influencer y Danilo Díaz el momento para convertirse en padres. "Se casó más ruca que todas nosotras. Yo me casé a los 17, ella a los 33", reveló. "Voy a ser muy consentidora. Si lo fue con Michelle y con Camila ¿imagínense cómo seré con el bisnieto?". Se ha rumorado que Luis Miguel y Michelle Salas ya se reconciliaron, si esto es cierto, se abre la posibilidad de que el cantante esté en la boda de su primogénita.

