La desoladora despedida del actor Luis Gerardo Méndez a su padre, muerto por la COVID-19 El también productor mexicano escribió una carta conmovedora a su progenitor. "Diré tan solo que las negligencias son muchas, en todos los niveles". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Apenas unos días después de la muerte de su padre, Luis Gerardo Méndez ha compartido una carta dirigida al hombre que más le marcó. Un escrito lleno de amor, pero también de dolor por la manera en que "el bicho" se llevó a alguien tan joven (tenía 65 años). Las negligencias y las cosas mal hechas tuvieron mucho que ver en su partida y así lo expresó. "¿Qué chingados hacías dando consultas? ¿Por qué carajos no te pusieron la vacuna si era febrero? Diré tan solo que las negligencias son muchas, en todos los niveles", expresó sin filtro alguno el actor. Si bien su progenitor, Luis Gerardo Hernández Ayala, tenía diabetes, hipertensión y otras cosas, también es cierto que sus ganas de vivir eran infinitas. Como la pasión por su trabajo que estuvo ejerciendo hasta que la salud no se lo permitió. Luis Gerardo se queda con sus enseñanzas, sus momentos cómplices y mil cosas más. "Me dio la vida, un par de heridas, un motor y me enseñó a derribar puertas. A buscar la justicia. Y el mejor restaurante. Médico incansable", lee su escrito. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me quedo con tu felicidad en el Valle de Guadalupe, con las risas que le sacabas a mi mamá, con tu cuerpo meciéndose en las olas junto a mis hermanos y con esa vez, en nuestro improvisado karaoke en la playa, que cantaste "A mi manera" sin pegarle a una nota, pero con más sentimiento que Sinatra en su mejor noche", escribió. Una declaración de amor en toda regla de un hijo a un padre que se fue antes de lo debido. Que En Paz Descanse.

