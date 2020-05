¡Luis Fonsi y su esposa no se cortan y se dejan llevar por la pasión en plena sesión de gimnasia! El cantante y Águeda López protagonizaron una sensual escena algo subidita de tono que puso las redes a mil por hora. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Como buenos amantes del ejercicio, Luis Fonsi y Águeda López le han dado un buen culto al cuerpo practicando deporte en casa en plena cuarentena. Y lo mejor de todo es que lo han compartido con nosotros. Disciplina, responsabilidad y ¡mucha picardía! Porque no todo iba a ser tan serio. La feliz pareja nos brindó un momento muy divertido además de sensual mientras la modelo española se disponía a hacer la tabla para poner sus músculos en tensión y trabajar sus abdominales. Mientras ella lo hacía concentrada, un travieso Fonsi se acercaba y, a ritmo de Camilo, empezó a tocar el tambor ¡en el trasero de su mujer! Una imagen de lo más cómica que nos arrancó la risa. Image zoom Luis Fonsi IG/Luis Fonsi Image zoom Luis Fonsi SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Fonsi!", le dijo su mujer con timidez. Y es que el cantante puertorriqueño le tomó el gusto a eso de 'cachetear' el derriere de su amada y no había quien le parase. Tan solo un pequeño break antes de ponerse serio y manos a la obra con su tabla de ejercicios. La pareja nos ha regalado momentos así de cómplices durante toda la cuarentena en los que, entre risa y risa, nos han invitado a no estar parados ni dejarnos llevar por la pereza. Cuando no era haciendo una tabla de ejercicios era cocinando para sus hijos. ¡Gracias por la motivación acompañada de buen humor parejita!

