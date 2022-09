La historia de amor de Luis Fonsi y Agueda López Desde su boda en un viñedo en Napa, hasta el nacimiento de sus hijos y su compromiso en París, celebramos los momentos más emocionantes en la relación de Luis Fonsi y Agueda López. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luis Fonsi y Águeda López se juraron amor eterno en un viñedo en el Valle de Napa el 10 de septiembre del 2014. El cantante puertorriqueño recibió en el altar no solo a la modelo española, también a Mikaela, la hija de ambos, quien tenía dos años y medio cuando se casaron sus famosos padres. La niña y su madre caminaron ambas vestidas de blanco y Fonsi casi llora de emoción. "Ver a la niña caminar vestidita de blanco con su mami es una imagen que jamás olvidaré", dijo Luis Fonsi a People en Español. La pareja —que compartió fotos exclusivas de su boda con People En Español— escogió el Valle de Napa en California para celebrar su boda porque ese fue el primer destino que visitaron juntos cuando eran novios, cuatro años antes de su enlace. "Es algo que uno siente en el corazón. Cuando uno siente que todo está alineado, uno se tiene que aventar", nos contó Fonsi sobre su amada, con quien se comprometió durante un viaje a París en el 2013. "Sabía que había conocido al hombre de mi vida y a mi alma gemela", reveló Agueda López a People en Español sobre el padre de sus hijos Mikaela, de hoy 10 años, y Rocco, de 5. Revive los momentos más emocionantes de la relación de Luis Fonsi y Agueda López. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luis Fonsi Agueda Lopez Credit: (Jeff Kravitz/FilmMagic) El flechazo Luis Fonsi conoció a la modelo y diseñadora española Agueda López en una sesión de fotos en Miami. Tenían amigos en común y su noviazgo inició en el 2010. Agueda Lopez Luis Fonsi Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images) Diciembre 20, 2011: Nace su hija Mikaela Su primogénita Mikaela llegó al mundo el 20 de diciembre del 2011. "Cuando me dijeron que estaba embarazada, eso fue la bendición más grande. Imagínate a Fonsi feliz, brincando, yo feliz brincando, llorando, fue muy especial", contó López a People en Español sobre la llegada de su princesa. Luis Fonsi Agueda Lopez Credit: (Todd Anderson/Disney Parks via Getty Images) Mayo 2013: Su compromiso en París En mayo del 2013 los enamorados se comprometieron en París, donde cumplieron la tradición de dejar un candado con sus nombres grabados en un puente del río Sena, tirando la llave al agua como promesa de que su amor sería eterno. "¡Ese candado fue mágico!", confesó Fonsi a People en Español. "Yo sabía que íbamos a pasar el resto de la vida juntos", añadió López. Septiembre 10, 2014: Su boda en Napa En su mágica boda en Napa, los acompañaron familiares y amigos cercanos, además de su hija Mikaela. Los padres y hermanos de Fonsi y la madre de Águeda —quien viajó de España— celebraron sus nupcias. La celebración duró toda una semana e incluyó degustaciones de vinos, amenas sobremesas y paseos por los viñedos. Diciembre 20, 2016: Nace su hijo Rocco En la misma fecha que su hermana Mikaela, el 20 de diciembre, cinco años después nació Rocco, el hijo de la pareja. "Ellos dos…nuestra vida entera, los que nos enseñaron lo que es amor incondicional…mis dos mejores composiciones. Se aman tanto que decidieron nacer el mismo día (con 5 años de diferencia) Felicidades Mika y Rocco, ustedes dos son lo mejor que nos ha pasado en la vida", escribió en Instagram el intérprete de "Despacito" junto a una foto de sus hijos. Con más de 10 años de relación y dos hermosos hijos, esta icónica pareja sigue haciendo historia.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La historia de amor de Luis Fonsi y Agueda López

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.